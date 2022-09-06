Кейт Мосс продемонструвала ідеальну сукню для вечірок (фото)

Зірка подіумів обрала вбрання з блискучими паєтками.

48-річна британська фотомодель Кейт Мосс продемонструвала ідеальну сукню для вечірок осені 2022. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів 90-х відвідала презентацію книги мемуарів головного редактора Vogue Британія Едварда Еннінфула "Видимий чоловік" у Лондоні. На заході Кейт Мосс з'явилася у блискучій сукні міді з паєтками та довгими рукавами.

На ногах супермоделі були чоботи зі зміїним принтом. Як аксесуари знаменитість обрала клатч золотого відтінку та численні прикраси. Волосся колишньої дівчини Джонні Деппа було розпущене, а доповнив вечірній аутфіт легкий нюдовий макіяж.

[ + – ] Кейт Мосс у Лондоні

Тим часом супутник Кейт Мосс, 35-річний фотограф Микола фон Бісмарк був одягнутий у класичний діловий костюм.

Зазначимо, що наприкінці літа 2022 британська супермодель запустила власний wellness-бренд COSMOSS. Таким чином зірка передасть своїм прихильникам знання про секрети краси та молодості.

Нагадаємо, знамениті британські супермоделі Кейт Мосс та Наомі Кемпбелл показали, як носити речі з нових осінньо-зимових колекцій, аби вони не втрачали своєї актуальності.

Також Фокус писав про сукню українського бренду, яку напередодні обрала Кейт Мосс.