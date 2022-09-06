Жена Бориса Джонсона покинула резиденцию премьер-министра в розовом платье за полтысячи фунтов

Кэрри Саймондс сопровождала своего мужа в ярко-розовом наряде, который уже ищут на всех торговых площадках

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит, традиционно прощаясь с персоналом и сотрудниками. Но особое внимание привлек наряд его жены, Кэрри Джонсон, в девичестве – Кэрри Саймондс. Таблоиды предвидят – розовое платье будет раскуплено. Об этом пишет Daily Mail.

Кэрри Джонсон для своего прощания с резиденцией, пока ее муж прощался с постом, его, напомним, сменила Лиз Трасс, выбрала ярко-розовое шелковое платье оригинального фасона от британского бренда Harmur.

[ + – ] Кэрри Джонсон и Борис Джонсон покидают резиденцию на Даунинг-стрит

Его стоимость – около 500 фунтов стерлингов. Закрытый силуэт компенсируется пышными рукавами и вырезом на спине.

Бренд был основан сестрами из Лондона Констанс и Матильдой Мерфи и их матерью Минни Хартли в 2017 году.

Образ Кэрри дополнила туфлями на шпильке и золотыми украшениями.

[ + – ] Кэрри Джонсон и Борис Джонсон покидают резиденцию на Даунинг-стрит Фото: Getty Images

Пока Борис Джонсон занимался политикой, Кэрри Саймондс привлекала к себе внимание не только статусом девушки, а потом и невесты, и жены премьер-министра, но и своим богемным и шикарным стилем.

Она часто выбирала вещи от британских брендов, и хоть ее критиковали за расточительность, бренды точно были ей благодарны: любой наряд Кэрри Джонсон становился хитом продаж. Впрочем, она часто брала вещи напрокат и подчеркивала, что выступает за экологичность.

Даже ее свадебное платье было арендованным.

Напомним, впервые Кэрри вышла в свет вместе с Борисом Джонсоном в 2018 году.

В феврале 2020 года они объявили, что в конце 2019 года обручились и теперь вместе ждут рождения первенца.

Кэрри родила первого сына пары, Уилфреда, в конце апреля 2020 года, а вскоре на свет появилась их дочь Роми.

После отбытия с Даунинг-стрит семья Джонсон будет жить в Чекерсе, загородном доме в Бакингемшире.

А преемнице Бориса Джонсона, Лиз Трасс, достанется свежий и шикарный ремонт в резиденции премьер-министра. Ведь именно за него Джонсона критиковали таблоиды, отмечая, что он потратил непомерно много, приводя дом в порядок: почти четверть миллиона долларов. И при этом Кэрри, любительница роскоши, явно на него повлияла.