Дружина Бориса Джонсона залишила резиденцію прем'єр-міністра в рожевій сукні за пів тисячі фунтів

Керрі Саймондс супроводжувала свого чоловіка в яскраво-рожевому вбранні, яке вже шукають на всіх торгових майданчиках.

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон залишив резиденцію прем'єр-міністра на Даунінг-стріт, традиційно прощаючись із персоналом і співробітниками. Але особливу увагу привернуло вбрання його дружини, Керрі Джонсон, у дівоцтві — Керрі Саймондс. Таблоїди передбачають — рожева сукня буде розкуплена. Про це пише Daily Mail.

Керрі Джонсон для свого прощання з резиденцією, поки її чоловік прощався з постом, його, нагадаємо, змінила Ліз Трасс, обрала яскраво-рожеву шовкову сукню оригінального фасону від британського бренду Harmur.

[ + – ] Керрі Джонсон і Борис Джонсон залишають резиденцію на Даунінг-стріт

Її вартість — близько 500 фунтів стерлінгів. Закритий силует компенсується пишними рукавами та вирізом на спині.

Бренд був заснований сестрами з Лондона Констанс таіМатільдою Мерфі та їхньою матір'ю Мінні Гартлі у 2017 році.

Образ Керрі доповнила туфлями на шпильці та золотими прикрасами.

[ + – ] Керрі Джонсон і Борис Джонсон залишають резиденцію на Даунінг-стріт Фото: Getty Images

Поки Борис Джонсон займався політикою, Керрі Саймондс привертала до себе увагу не лише статусом дівчини, а згодом і нареченої та дружини прем'єр-міністра, а й своїм богемним і шикарним стилем.

Вона часто вибирала речі від британських брендів, і хоча її критикували за марнотратство, бренди точно були їй вдячні: будь-яке вбрання Керрі Джонсон ставало хітом продажу. Втім, вона часто брала речі напрокат і наголошувала, що виступає за екологічність.

Навіть її весільна сукня була орендованою.

Нагадаємо, вперше Керрі вийшла у світ разом із Борисом Джонсоном у 2018 році.

У лютому 2020 року вони оголосили, що наприкінці 2019 року побралися й тепер разом чекають на народження первістка.

Керрі народила першого сина пари, Вілфреда, наприкінці квітня 2020 року, а невдовзі на світ з'явилася їхня дочка Ромі.

Після відбуття з Даунінг-стріт сім'я Джонсон житиме в Чекерсі, заміському будинку в Бакінгемширі.

А наступниці Бориса Джонсона, Ліз Трасс, дістанеться свіжий і шикарний ремонт у резиденції прем'єр-міністра. Адже саме за нього Джонсона критикували таблоїди, відзначаючи, що він витратив непомірно багато, впорядковуючи будинок: майже чверть мільйона доларів. І при цьому Керрі, любителька розкоші, явно на нього вплинула.