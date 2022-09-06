Леони Ханне посетила Венецианский кинофестиваль в платье украинского бренда (фото)

Такой наряд стоит больше 60 тысяч гривен.

34-летняя немецкая блогер и модель Леони Ханне вышла на красную дорожку 79-го Венецианского кинофестиваля в платье украинского бренда. Снимками в роскошном наряде она поделилась в своих соцсетях.

Популярная фэшн-инфлюэнсер прибыла на премьеру драмы "Аргентина. 1985" в длинном золотистом платье с экстремальным декольте от украинского бренда Milla. Образ модель дополнила нежными серьгами и золотым браслетом. Волосы Леони Ханне были распущены.

[ + – ] Леони Ханне в Венеции

"Первая ночь в Венеции ✨ Платье: @milla ", — подписала снимки немецкая модель.

[ + – ] Леони Ханне в Венеции в платье украинского бренда

Отметим, что золотистое платье от Milla на официальном сайте бренда стоит 1650 долларов (более 60 тысяч гривен).

Украинские дизайнеры часто одевают западных звезд. В наряде от Светланы Бевзы гуляла по Нью-Йорку американская супермодель Белла Хадид, а в трендовой балаклаве от Руслана Багинского встречала новый 2022 поп-дива Мадонна.

Напомним, британская супермодель 90-х Кейт Мосс вышла на шоппинг в Лондоне в платье украинского бренда.

Также Фокус писал о пополнении в коллекции шляп королевы Елизаветы Второй головным убором от украинского дизайнера.