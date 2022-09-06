Леоні Ханне відвідала Венеційський кінофестиваль у сукні українського бренду (фото)
Такий наряд коштує понад 60 тисяч гривень.
34-річна німецька блогерка та модель Леоні Ханне вийшла на червону доріжку 79-го Венеційського кінофестивалю у сукні українського бренду. Знімками у розкішному наряді вона поділилася у своїх соцмережах.
Популярна фешн-інфлюенсерка прибула на прем’єру драми "Аргентина. 1985" у довгій золотистій сукні з екстремальним декольте від українського бренду Milla. Образ модель доповнила ніжними сережками та золотим браслетом. Волосся Леоні Ханне було розпущене.
"Перша ніч у Венеції ✨ Сукня: @milla", — підписала знімки німецька модель.
Зазначимо, що золотиста сукня від Milla на офіційному сайті бренду коштує 1650 доларів (понад 60 тисяч гривень).
Українські дизайнери часто одягають західних зірок. У наряді від Світлани Бевзи гуляла Нью-Йорком американська супермодель Белла Хадід, а у трендовій балаклаві від Руслана Багінського зустрічала новий 2022 поп-діва Мадонна.
Нагадаємо, британська супермодель 90-х Кейт Мосс вийшла на шопінг у Лондоні у сукні українського бренду.
Також Фокус писав про поповнення в колекції капелюхів королеви Єлизавети Другої головним убором від українського дизайнера.