Леоні Ханне відвідала Венеційський кінофестиваль у сукні українського бренду (фото)

Такий наряд коштує понад 60 тисяч гривень.

34-річна німецька блогерка та модель Леоні Ханне вийшла на червону доріжку 79-го Венеційського кінофестивалю у сукні українського бренду. Знімками у розкішному наряді вона поділилася у своїх соцмережах.

Популярна фешн-інфлюенсерка прибула на прем’єру драми "Аргентина. 1985" у довгій золотистій сукні з екстремальним декольте від українського бренду Milla. Образ модель доповнила ніжними сережками та золотим браслетом. Волосся Леоні Ханне було розпущене.

[ + – ] Леоні Ханне у Венеції

"Перша ніч у Венеції ✨ Сукня: @milla", — підписала знімки німецька модель.

[ + – ] Леоні Ханне у Венеції у сукні українського бренду

Зазначимо, що золотиста сукня від Milla на офіційному сайті бренду коштує 1650 доларів (понад 60 тисяч гривень).

Українські дизайнери часто одягають західних зірок. У наряді від Світлани Бевзи гуляла Нью-Йорком американська супермодель Белла Хадід, а у трендовій балаклаві від Руслана Багінського зустрічала новий 2022 поп-діва Мадонна.

Нагадаємо, британська супермодель 90-х Кейт Мосс вийшла на шопінг у Лондоні у сукні українського бренду.

Також Фокус писав про поповнення в колекції капелюхів королеви Єлизавети Другої головним убором від українського дизайнера.