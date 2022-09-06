Королевский дворецкий рассказал, как ведет себя Елизавета II за закрытыми дверьми

По словам Гранта Харрольда, у королевы своеобразное чувство юмора.

Мало кому известно, какой на самом деле бывает королева Великобритании за закрытыми дверьми собственного дома. И лишь особо привилегированные люди знают, что можно ожидать от Елизаветы II. Один из таких людей — бывший королевский дворецкий Грант Харрольд, который работал во Дворце и знал все, что там происходило.

Как известно, Грант в течение семи лет работал на принца Чарльза. На днях он поделился подробностями своего взаимодействия с королевой в интервью изданию Slingo.

Вспоминая свои первые впечатления от встречи с монархом, Грант признался, что сильно удивился росту королевы.

"Я помню, как подумал, какая она невысокая, вы не понимаете, насколько она невысокая" — сказал Грант.

После чего бывший дворецкий добавил, что рядом с Елизаветой II очень приятно находится, не чувствуется напряжения.

"Другая вещь, которую я помню, — это то, как она прекрасно относилась к людям, она не была очень царственной, у нас был действительно приятный разговор, и я чувствовал себя очень расслабленным рядом с ней" — говорил Грант.

Он также признался, что работники Дворца порой все-таки испытывают смущение рядом с королевой. Особенно когда та шутит.

"Никто не смеялся, потому что они не знали, смешно это или нет! Королева просто пошутила? Тогда, в конце концов, кто-то засмеялся, и все ушли [смеется]. Она прекрасна в этом, и это то, что я очень любил. У нашей королевы отвратительное чувство юмора" — рассказал бывший дворецкий.

Во время интервью Грант также вспомнил о времени, которое он провел с принцем Чарльзом. По словам бывшего королевского дворецкого, будущий король настоящий джентльмен. Он веселый, вежливый и умеет шутить. Харрольд работал у Чарльза в тот период, когда тот женился на Камилле Паркер-Боулз, а потому присутствовал на свадьбу.

По словам Гранта, это было роскошное торжество, не похожее на обычные вечеринки.

"Это было потрясающе! Удивительный день, прекрасное место. Было благословение, затем был прием в Виндзорском замке, и вечеринка. Это не похоже на обычную вечеринку, там была королева, принцесса Анна, принц Эдвард, есть Стивен Фрай. Каждый раз, когда я оборачивался, я видел другое [знаменитое лицо]. Это было радостное событие и очень веселое" — сказал бывший дворецкий.

Фокус ранее писал о том, что Елизавета II приняла нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс в шотландском поместье Балморал в Абердиншире, где проводит традиционный ежегодный отпуск.