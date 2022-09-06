Королівський дворецький розповів, як поводиться Єлизавета II за зачиненими дверима
За словами Гранта Гаррольда, королева має своєрідне почуття гумору.
Мало кому відомо, якою насправді буває королева Великобританії за зачиненими дверима власного будинку. І лише особливо привілейовані люди знають, чого очікувати від Єлизавети II. Один із таких людей — колишній королівський дворецький Грант Гаррольд, який працював у Палаці та знав усе, що там відбувалося.
Як відомо, Грант протягом семи років працював на принца Чарльза. Днями він поділився подробицями своєї взаємодії з королевою в інтерв'ю виданню Slingo.
Згадуючи свої перші враження від зустрічі з монархом, Грант зізнався, що здивувався через зріст королеви.
"Я пам'ятаю, як подумав, яка вона невисока, ви не розумієте, наскільки вона невисока", — сказав Грант.
Після чого колишній дворецький додав, що поруч із Єлизаветою II дуже приємно перебувати, не відчувається напруження.
"Інша річ, яку я пам'ятаю, — це те, як вона чудово ставилася до людей, вона не була дуже царственою, у нас була дійсно приємна розмова, і я почувався дуже розслабленим поряд із нею", — говорив Грант.
Він також зізнався, що працівники Палацу часом усе-таки відчувають збентеження поряд із королевою. Особливо коли та жартує.
"Ніхто не сміявся, тому що вони не знали, смішно це чи ні! Королева просто пожартувала? Тоді, зрештою, хтось засміявся, і всі пішли [сміятися]. Вона прекрасна в цьому, і це те, що я дуже любив. У нашої королеви огидне почуття гумору", — розповів колишній дворецький.
Під час інтерв'ю Грант також згадав про час, який він провів із принцом Чарльзом. За словами колишнього королівського дворецького, майбутній король є справжнім джентльменом. Він веселий, чемний і вміє жартувати. Гаррольд працював у Чарльза в той період, коли той одружився з Каміллою Паркер-Боулз, а тому був присутнім на весіллі.
За словами Гранта, це було розкішне свято, не схоже на звичайні вечірки.
"Це було приголомшливо! Дивовижний день, чудове місце. Було благословення, потім був прийом у Віндзорському замку та вечірка. Це не схоже на звичайну вечірку, там була королева, принцеса Анна, принц Едвард, є Стівен Фрай. Щоразу, коли я обертався, я бачив інше [знамените обличчя]. Це була радісна подія й дуже весела", — сказав колишній дворецький.
Фокус раніше писав про те, що Єлизавета II прийняла нову прем'єр-міністерку Великобританії Ліз Трасс у шотландському маєтку Балморал в Абердінширі, де проводить традиційну щорічну відпустку.