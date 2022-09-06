В Сингапуре запустили самолет "Пикачу джет" для любителей покемонов

Рейсы самолета, оформленного в стиле покемонов будут выполнятся между Сингапуром, Токио и Сеулом

Поклонники покемонов получили свой собственный самолет. Авиакомпания Scoot из Сингапура запустила новый самолет PIKACHU Jet с тематическими блюдами и декором. Об этом пишет Daily Mail.

Самолет раскрашен изображениями Пикачу и прочих персонажей популярного мультфильма. Внутри изображения популярных персонажей украшают сидения, стены и потолок.

А в салоне пассажирам подают тематическое меню. Также они смогут приобрести оригинальные товары с изображениями покемонов: панамки, подушки и блокноты.

Летать "Пикачу джет" будет между Сингапуром, Сеулом и Токио. Надо думать, именно там проживают самые преданные поклонники покемонов.

Первый рейс отправится в полет уже 9 сентября, бронирование доступно в течение октября.

Scoot — первая национальная авиакомпания Южной Азии, предлагающая уникальный опыт полета с покемонами за пределами Японии.

Сообщение на странице сингапурского аэропорта Чанги сообщает, что пассажиры должны следить за окнами при посадке, чтобы обнаружить покемонов, прячущихся в крыле самолета.

Поклонники франшизы уже заявили, что им не терпится оказаться на борту тематического самолета. И они сразу заметили раскрашенный самолет, который готовят к полетам на летном поле.

"Я видел его прошлой ночью, когда прибыл в Чанги. Этот самолет вернул меня в детство, теперь мне срочно требуется отпуск в Токио", — написал один из поклонников в соцсетях.

Напомним, несколько лет назад была популярна игра Pokemon Go, когда игрокам требовалось ловить виртуальных покемонов в мобильном приложении. На пике популярности игры люди даже бросали машины посреди дороги, чтобы словить редкого покемона. Так, в Лос-Анжелесе уволили двух патрульных, которые проигнорировали вызов об ограблении и отправились на охоту за покемоном.