Играли еще 20 минут: в США уволили копов, которые вместо выезда на вызов были заняты Pokemon Go

После сообщения о вызове правоохранители поехали ловить покемонов Снорлакса и Тогетика. И лишь после этого отправились на вызов об ограблении супермаркета.

Патрульный из Лос-Анжелеса Луи Лозано и его напарник Эрик Митчелл были уволены из рядов полиции за то, что не отреагировали на вызов об ограблении. Более того, стражи порядка отправились ловить виртуальных монстров в мобильном приложении Pokemon Go, сообщает Los Angeles Times.

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Инцидент произошел в 2017 году, но известно о нем стало только сейчас, когда суд Калифорнии отказал в иске полицейским, которые оспаривали свое увольнение. В материалах дела говорится, что при патрулировании улиц города, полицейским пришел вызов об ограблении в одном из супермаркетов. Запись разговора в машине показала, что они услышали призыв о помощи, но осознанно не отреагировали на него.

Причина равнодушия правоохранителей была весьма необычна — они были заняты игрой Pokemon Go. Как раз в момент вызова появился фантастический монстр Снорлакс, которого патрульные помчались ловить вместо грабителя. В ходе служебного расследования удалось установить, что на этом стражи порядка не остановились. В игре для смартфонов с дополненной реальностью появилось второе фантастическое существо — Тогетик, которого полицейские тут же отправились ловить на другую улицу.

"Примерно в течение 20 минут после поступления вызова полицейские обсуждали покемонов по пути в разные места, где виртуальные существа, по-видимому, появлялись на их мобильных телефонах", — говорится в материалах расследования.

На суде офицеры признали, что не отреагировали на вызов об ограблении, но отрицали, что играли в Pokemon Go. На дисциплинарных слушаниях напарники настаивали на том, что они просто обсуждали игру, и в дальнейшем оспорили свое увольнение. Однако апелляционный суд Калифорнии не поверил их объяснениям и оставил в силе увольнение.

Что за игра Pokemon Go?

Pokemon Go — бесплатная игра для смартфонов, разработанная и изданная Niantic в 2016 году. В игре игроки используют мобильные устройства с GPS с возможностью находить, захватывать, сражаться и тренировать виртуальных существ, которых называют покемонами. Монстры появляются на экране, как если бы они находились в том же реальном месте, как и игрок.

Игрок смотрит на окружающий мир через свой смартфон как через специальную линзу, которая показывает покемонов, "спрятавшихся" вокруг него. При помощи GPS Pokemon Go раскидывает покемонов по окружающей человека местности, вместе со специальными точками, где можно найти полезные вещи или сразиться с другими игроками за титул мастера. Несмотря на карантинные ограничения, игра остается популярной среди пользователей со всего мира. Разработчики игры Pokemon GO заработали $5 млрд за пять лет.

Ранее мы сообщали о том, что создатели Pokemon Go хотят превратить в игру человеческий сон. Компания анонсировала новое игровое приложения по мотивам Pokemon Go.