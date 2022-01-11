Грали ще 20 хвилин: у США звільнили копів, які замість виїзду на виклик були зайняті Pokemon Go

Після повідомлення про виклик правоохоронці поїхали ловити покемонів Снорлакса та Тогетика. І лише після цього вирушили на виклик про пограбування супермаркету.

Патрульний з Лос-Анжелеса Луї Лозано та його напарник Ерік Мітчелл були звільнені з поліції за те, що не відреагували на виклик про пограбування. Більше того, правоохоронці вирушили ловити віртуальних монстрів у мобільному додатку Pokemon Go, повідомляє Los Angeles Times.

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Інцидент стався у 2017 році, але відомо про нього стало лише зараз, коли суд Каліфорнії відмовив у позові поліцейським, які заперечували своє звільнення. У матеріалах справи йдеться, що при патрулюванні вулиць міста поліцейським прийшов виклик про пограбування в одному із супермаркетів. Запис розмови в машині показав, що вони почули заклик про допомогу, але усвідомлено не відреагували на нього.

Причина байдужості правоохоронців була дуже незвична — вони були зайняті грою Pokemon Go. Якраз у момент виклику з'явився фантастичний монстр Снорлакс, якого патрульні помчали ловити замість грабіжника. У ході службового розслідування вдалося встановити, що на цьому правоохоронці не зупинилися. У грі для смартфонів з доповненою реальністю з'явилася друга фантастична істота — Тогетик, якого поліцейські одразу вирушили ловити на іншу вулицю.

"Приблизно протягом 20 хвилин після надходження виклику поліцейські ловили покемонів у різних місцях, де віртуальні істоти, мабуть, з'являлися на їхніх мобільних телефонах", — йдеться у матеріалах розслідування.

На суді офіцери визнали, що не відреагували на виклик пограбування, але заперечували, що грали в Pokemon Go. На дисциплінарних слуханнях напарники наполягали на тому, що вони просто обговорювали гру, і надалі заперечили своє звільнення. Проте апеляційний суд Каліфорнії не повірив їхнім поясненням та залишив у силі звільнення.

Що це за гра Pokemon Go?

Pokemon Go — безкоштовна гра для смартфонів, розроблена та видана Niantic у 2016 році. У грі гравці використовують мобільні пристрої з GPS із можливістю знаходити, захоплювати, боротися та тренувати віртуальних істот, яких називають покемонами. Монстри з'являються на екрані, ніби вони перебували в тому ж реальному місці, як і гравець.

Гравець дивиться на навколишній світ через свій смартфон як через спеціальну лінзу, яка показує покемонів, які "заховалися" навколо нього. За допомогою GPS Pokemon Go розкидає покемонів по навколишній місцевості, разом зі спеціальними точками, де можна знайти корисні речі або битися з іншими гравцями за титул майстра. Попри карантинні обмеження, гра залишається популярною серед користувачів з усього світу. Розробники гри Pokemon GO заробили $5 млрд за 5 років.

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