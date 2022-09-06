У Сингапурі запустили літак "Пікачу джет" для любителів покемонів

Рейси літака, оформленого в стилі покемонів, будуть виконуватися між Сингапуром, Токіо та Сеулом.

Шанувальники покемонів отримали свій власний літак. Авіакомпанія Scoot із Сингапуру запустила новий літак PIKACHU Jet із тематичними стравами й декором. Про це пише Daily Mail.

Літак розфарбований зображеннями Пікачу й інших персонажів популярного мультфільму. Всередині зображення популярних персонажів прикрашають сидіння, стіни та стелю.

А в салоні пасажирам подають тематичне меню. Також вони зможуть придбати оригінальні товари із зображеннями покемонів: панамки, подушки та блокноти.

Літатиме "Пікачу джет" між Сингапуром, Сеулом і Токіо. Мабуть, саме там живуть найвідданіші шанувальники покемонів.

Перший рейс вирушить у політ уже 9 вересня, бронювання доступне протягом жовтня.

Scoot — перша національна авіакомпанія Південної Азії, що пропонує унікальний досвід польоту з покемонами за межами Японії.

Повідомлення на сторінці сингапурського аеропорту Чангі повідомляє, що пасажири повинні стежити за вікнами під час посадки, щоб виявити покемонів, що ховаються в крилі літака.

Шанувальники франшизи вже заявили, що їм не терпиться опинитися на борту тематичного літака. І вони одразу помітили розмальований літак, який готують до польотів на льотному полі.

"Я бачив його минулої ночі, коли прибув у Чангі. Цей літак повернув мене в дитинство, тепер мені терміново потрібна відпустка в Токіо", — написав один із шанувальників у соцмережах.

Нагадаємо, кілька років тому була популярна гра Pokemon Go, коли гравцям потрібно ловити віртуальних покемонів у мобільному додатку. На піку популярності гри люди навіть кидали машини посеред дороги, щоб упіймати рідкісного покемона. Так, у Лос-Анжелесі звільнили двох патрульних, які проігнорували виклик про пограбування та вирушили на полювання за покемоном.