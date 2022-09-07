Съемки нового клипа Мадонны закончились вызовом полиции

Несколько человек пожаловались на громкий шум с места съемок нового клипа знаменитости.

64-летняя американская поп-певица Мадонна оказалась в поле зрения полиции Нью-Йорка, решив снять там видеоклип на свою новую песню. Живущих по соседству с местом съемок людей разозлили громкие звуки поздним вечером, из-за чего они и вызвали наряд полиции, сообщает Page Six.

По информации таблоида, артистка снимала видеоклип на свою песню Hung Over с участием доминиканской рэперши Tokischa. Автомобильные динамики создавали "громкость и сумасшествие", которые мешали некоторым соседям.

В Департаменте полиции Нью-Йорка сообщили изданию, что в 23:39 по местному времени правоохранители начали получать жалобы на шум.

Приехав на место, стражи порядка разобрались в ситуации, вынеся предупреждение. Обошлось без арестов. Отдельный источник также подтвердил Page Six, что Мадонна, Tokischа, танцоры и съемочная группа продолжили съемки в другом помещении после ухода полиции.

Идея снять клип в Вашингтон-Хайтс принадлежит Tokischа. Новая песня является частью Dembow, жанра, распространенного на Карибах.

Напомним, недавно Мадонна заявила, что оба ее брака были большой ошибкой. Сейчас ей приписывают роман с 23-летним манекенщиком Эндрю Дарнеллом. На прошлой неделе пару заметили обнимающейся на концерте нигерийского музыканта REMA в Irving Plaza в Нью-Йорке.