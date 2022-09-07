Зйомки нового кліпу Мадонни закінчилися викликом поліції

Декілька людей поскаржилися на гучний шум із місця зйомок нового кліпу знаменитості.

64-річна американська поп-співачка Мадонна опинилася в полі зору поліції Нью-Йорка, вирішивши зняти відеокліп на свою нову пісню. Людей, які живуть по сусідству з місцем зйомок, розлютили гучні звуки пізно ввечері, через що вони й викликали наряд поліції, повідомляє Page Six.

За інформацією таблоїду, артистка знімала відеокліп на свою пісню Hung Over за участю домініканської реперки Tokischa. Автомобільні динаміки створювали "гучність і божевілля", які заважали деяким сусідам.

У Департаменті поліції Нью-Йорка повідомили, що о 23:39 за місцевим часом правоохоронці почали отримувати скарги на галас.

Приїхавши на місце, правоохоронці розібралися в ситуації, винісши попередження. Обійшлося без арештів. Окреме джерело також підтвердило Page Six, що Мадонна, Tokischа, танцюристи й знімальна група продовжили зйомки в іншому приміщенні після відходу поліції.

Ідея зняти кліп у Вашингтон-Гайтс належить Tokischа. Нова пісня є частиною Dembow, жанру, поширеного на Карибах.

Нагадаємо, нещодавно Мадонна заявила, що обидва її шлюби були великою помилкою. Нині їй приписують роман із 23-річним манекенником Ендрю Дарнеллом. Минулого тижня пару помітили, коли вони обіймалися на концерті нігерійського музиканта REMA в Irving Plaza в Нью-Йорку.