Loewe представили туфли с "воздушным" шариком вместо каблука

Стоимость пары туфлей весом больше килограмма – $1100.

Испанский модный дом Loewe, специализирующийся на кожаных изделиях, одежде, аксессуарах и парфюме, а также на необычных моделях обуви, порадовал клиентов новинкой в стиле кинговского "Оно", создав черные туфли-лодочки, у которых каблук представляет собой "воздушный" шарик красного цвета. Оттенок "каблука" повторяет цвет того самого шарика из романа Стивена Кинга, с которым появлялся злобный клоун Пеннивайз.

Фото: Loewe

Согласно описания на сайте, остроносые туфли изготовлены из мягкой говяжей кожи и имеют 9-сантиметровый каблук. Вес туфлей – 1,06 кг, а их стоимость – $1100.

Для тех, кто любит более традиционную обувь, но не против дополнительных аксессуаров, на сайте бренда есть босоножки с шариком на пряжке. Обувь в очень минималистичном стиле весом 700 граммов и высотой каблука 10 см обойдется в $1200.

Фото: Loewe

Ранее мы рассказывали о том, что испанский бренд представил туфли с каблуком в форме разбитого яйца, а также в виде цветка розы. В коллекцию Loewe SS22 этим летом вошли несколько пар обуви в черном и белом цветах с изящными тонкими кожаными ремешками. Кроме каблука с разбитым яйцом или розой, дизайнеры придумали каблуки в форме брикета мыла и красного лака. Интересно, что фигурки, которые заменяют привычный каблук, полностью сохраняют форму и точный размер предметов. Кроме того, дизайнеры отлично проработали детали. А потому можно с легкостью разглядеть слегка потемневшие листья на стебле розы, пигментацию на скорлупе яйца и даже стеклянные грани на флаконе с лаком.

Среди других необычных предложений модного дома – свечи с ароматом марихуаны, а также одежда с принтом в виде фотографий кошек.