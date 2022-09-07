Loewe представили туфлі з повітряною кулькою замість каблука

Вартість пари туфель вагою більше за кілограм — $1100.

Іспанський модний дім Loewe, що спеціалізується на шкіряних виробах, одязі, аксесуарах і парфумах, а також на незвичайних моделях взуття, порадував клієнтів новинкою в стилі кінговського "Воно", створивши чорні туфлі-човники, у яких підбір є "повітряною" кулькою червоного кольору.. Відтінок каблука повторює колір тієї самої кульки з роману Стівена Кінга, з якою з'являвся злісний клоун Пеннівайз.

Фото: Loewe

Згідно з описом на сайті, гостроносі туфлі виготовлені з м'якої яловичої шкіри та мають 9-сантиметровий підбор. Вага туфель – 1,06 кг, а їхня вартість – $1100.

Для тих, хто любить традиційніше взуття, але не проти додаткових аксесуарів, на сайті бренду є босоніжки з кулькою на пряжці. Взуття в дуже мінімалістичному стилі вагою 700 грамів і висотою каблука 10 см коштуватиме $1200.

Фото: Loewe

Раніше ми розповідали про те, що іспанський бренд представив туфлі з каблуком у формі розбитого яйця, а також у вигляді троянди. У колекцію Loewe SS22 цього літа увійшли кілька пар взуття в чорному та білому кольорах із витонченими тонкими шкіряними ремінцями. Крім каблука з розбитим яйцем або трояндою, дизайнери придумали підбори у формі бруска мила та червоного лаку. Цікаво, що фігурки, які замінюють звичний підбор, повністю зберігають форму й точний розмір предметів. Крім того, дизайнери чудово пропрацювали деталі. А тому можна з легкістю розгледіти трохи потемніле листя на стеблі троянди, пігментацію на шкаралупі яйця та навіть скляні грані на флаконі з лаком.

Серед інших незвичайних пропозицій модного дому — свічки з ароматом марихуани, а також одяг із принтом у вигляді фотографій котів.