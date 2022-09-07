Николь Кидман показала идеальный образ для осени в городе

Такой образ уместен как для повседневной носки, так и для работы в офисе.

На улице – осень, которая заявила о себе существенным понижением температуры и необходимостью срочно утеплиться. Как выглядеть стильно даже в пасмурные и холодные дни, продемонстриповала 55-летняя оскароносная актриса Николь Кидман, фото которой облетели Сеть.

Австралийская звезда была замечена папарацци в Атланте. где сейчас проходят съемки фильма "Семейное дело" от Netflix. На улице актриса появилась в темно-синем пальто длины миди с поясом, надлев его поверх белого топа, прямых джинсов и дополнив образ черными кожаными лоферами.

Такой ансамбль одинаково выигрышно смотрится не только с джинсами, но и с деловыми брюками, поэтому может быть использован как для повседневной прогулки, так и для похода в офис.

Что касается нового фильма, в котором снимается Кидман, то она играет вдову, дочь которой Зара (Джои Кинг) является помощницей супермега-кинозвезды Криса Коула (Зак Эфрон), имеющего славу "требовательного и распутного нарцисса". Работа с Крисом начинает сказываться на Заре, поскольку она импульсивно увольняется с работы только для того, чтобы обнаружить, что ее овдовевшая мать ззакрутила роман со знаменитым плейбоем.

Режиссером фильма станет Ричард ЛаГревенезе, известный тем, что написал классику Робина Уильямса 1991 года "Король-рыбак".

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