Ніколь Кідман показала ідеальний образ для осені в місті

Такий образ доречний як для повсякденного носіння, так і для роботи в офісі.

На вулиці — осінь, яка заявила про себе істотним зниженням температури та необхідністю терміново утеплитися. Як виглядати стильно навіть у похмурі та холодні дні, продемонструвала 55-річна оскароносна акторка Ніколь Кідман, фото якої облетіли мережу.

Австралійська зірка була помічена папараці в Атланті, де зараз відбуваються зйомки фільму "Сімейна справа" від Netflix. На вулиці акторка з'явилася в темно-синьому пальті довжини міді з поясом, одягнувши його поверх білого топу, прямих джинсів і доповнивши образ чорними шкіряними лоферами.

Такий ансамбль однаково виграшно виглядає не тільки з джинсами, але й з діловими брюками, тому може бути використаний як для повсякденної прогулянки, так і для походу в офіс.

Що стосується нового фільму, в якому знімається Кідман, то вона грає вдову, дочка якої Зара (Джої Кінг) є помічницею супермега-кінозірки Кріса Коула (Зак Ефрон), який має славу "вибагливого та розпусного нарциса". Робота з Крісом починає позначатися на Зарі, оскільки вона імпульсивно звільняється з роботи тільки для того, щоб з'ясувати, що її овдовіла мати закрутила роман зі знаменитим плейбоєм.

Режисером фільму стане Річард ЛаГревенезе, відомий тим, що написав класику Робіна Вільямса 1991 року "Король-рибалка".

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