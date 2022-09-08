Хью Джекман поцеловал жену на красной дорожке Венецианского кинофестиваля

На кинофестивале Джекман представил свой новій фильм "Сын".

Брак 53-летнего австралийского актера Хью Джекмана и 66-летней Деборры-Ли Фернесс называют одним из самых крепких в мировом шоу-бизнесе. И пара, которая вместе уже 26 лет, снова подтвердила, что спустя десятки лет остаются такими же влюбленными, как в первые месяцы после свадьбы. На красной дорожке Венецианского кинофестиваля Хью целовал свою супругу на глазах у сотен фотографов.

Пара прилетела на премьеру фильма "Сын", где играет Хью. На ковровой дорожке Джекман появился в изысканном черном смокинге, накрахмаленной белой рубашке и атласном галстуке-бабочке. А вот его жена выглядела куда демократичнее. Она надела причудливое черное платье с короткой юбкой и длинным шлейфом, колготки с "тигровыми" полосами и туфли на платформе. Свои светлые волосы Деборра-Ли сорбрала в высокую небрежную прическу, а образ дополнила сеьгами из бисера и легким макияжем.

[ + – ] Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс демонстрируют свои чувства Фото: Getty Images

Фильм, который представлял Джекман, основан на одноименной пьесе Флориана Зеллера 2018 года и является приквелом к ​​фильму 2020 года "Отец". В предстоящей драме Лора Дерн и Хью перевоплотились в разведенную пару. У них есть 17-летний сын-подросток Николас, которого играет Зен МакГрат. Парень переезжает к своему отцу Питеру (Джекман) и новой партнерше Питера Бет, которую играет Ванесса Кирби. Пытаясь совместить роль отца и новую работу в Вашингтоне, Питер пытается предложить Николасу те же родительские отношения, в которых ему отказал его собственный отец, и упускает из виду, как удержать сына в настоящем.

Режиссером картины выступил автор пьесы Зеллер. В фильме появится и Энтони Хопкинс.

Хью и Деборра-Ли поженились 11 апреля 1996 года, всего через год после знакомства. Пара познакомилась на съемках австралийской драмы "Корелли", где Хью сказал, что уже через две недели он знал, что собирается провести остаток своей жизни с Фернесс. У них двое приемных детей: Оскар Максимилиан Джекман, 21 год, и Ава Элиот Джекман, 16 лет.

Ранее Хью рассказал, что секрет их счастливого брака заключается в том, чтобы "находить время друг для друга и всегда учиться" друг у друга.

Напомним, актер, сыгравший Росомаху в "Людях Х", до сих пор остается в прекрасной форме, демонстрируя иногда поклонникам свою атлетическую фигуру.