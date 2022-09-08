Г'ю Джекман поцілував дружину на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю

На кінофестивалі Джекман презентував свій новий фільм "Син".

Шлюб 53-річного австралійського актора Г'ю Джекмана та 66-річної Деборри-Лі Фернесс називають одним із найміцніших у світовому шоу-бізнесі. І пара, яка разом уже 26 років, знову підтвердила, що за десятки років залишаються такими ж закоханими, як у перші місяці після весілля. На червоній доріжці Венеціанського кінофестивалю Г'ю цілував свою дружину на очах сотень фотографів.

Пара прилетіла на прем'єру фільму "Син", де грає Г'ю. На килимовій доріжці Джекман з'явився у вишуканому чорному смокінгу, накрохмаленій білій сорочці та атласній краватці-метелику. А ось його дружина виглядала демократичніше. Вона одягла химерну чорну сукню з короткою спідницею та довгим шлейфом, колготки з "тигровими" смугами та туфлі на платформі. Своє світле волосся Деборра-Лі зібрала у високу недбалу зачіску, а образ доповнила сережками з бісеру та легким макіяжем.

[ + – ] Г'ю Джекман та Деборра-Лі Фернес демонструють свої почуття Фото: Getty Images

Фільм, який представляв Джекман, заснований на однойменній п'єсі Флоріана Зеллера 2018 року і є приквелом до фільму 2020 року "Батько". У майбутній драмі Лора Дерн і Г'ю перетворилися на розлучену пару. Вони мають 17-річного сина-підлітка Ніколаса, якого грає Зен МакГрат. Хлопець переїжджає до свого батька Пітера (Джекман) та нової партнерки Пітера Бет, яку грає Ванесса Кірбі. Намагаючись поєднати роль батька і нову роботу у Вашингтоні, Пітер намагається запропонувати Ніколасу ті самі батьківські стосунки, в яких йому відмовив його власний батько, і не бере до уваги, як утримати сина в теперішньому.

Режисером картини виступив автор п'єси Зеллер. У фільмі з'явиться і Ентоні Гопкінс.

Г'ю та Деборра-Лі одружилися 11 квітня 1996 року, лише через рік після знайомства. Пара познайомилася на зйомках австралійської драми "Кореллі", де Г'ю сказав, що вже за два тижні він знав, що збирається провести решту свого життя з Фернес. У них двоє прийомних дітей: Оскар Максиміліан Джекман, 21 рік, та Ава Еліот Джекман, 16 років.

Раніше Г'ю розповів, що секрет їхнього щасливого шлюбу полягає в тому, щоб знаходити час одне для одного і завжди вчитися одне у одного.

Нагадаємо, актор, який зіграв Росомаху в "Людях Х", досі залишається у чудовій формі, демонструючи іноді шанувальникам свою атлетичну фігуру.