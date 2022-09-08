Сара Фергюсон появилась на Венецианском кинофестивале в роскошном зеленом платье

Пока опальный принц Эндрю прячется в фамильном поместье, его бывшая супруга наслаждается жизнью

62-летняя герцогиня Йоркская произвела фурор на Венецианском кинофестивале, появившись на красной дорожке в роскошном изумрудном платье за 1720 фунтов стерлингов. Сара "Ферги" Фергюсон посетила премьеру фильма "Сын". Об этом пишет Daily Mail.

Сара Фергюсон была "головной болью" королевской семьи еще до скандалов с разводом принцессы Дианы и принца Чарльза и, конечно, до нашумевшего Мегзита, когда Меган Маркл и принц Гарри уехали в США.

[ + – ] Сара Фергюсон на Венецианском кинофестивале

Сара вела свободные образ жизни, была откровенна в интервью и даже пару раз оказывалась на грани банкротства, но после стала писательницей и снова заставила о себе говорить, когда не отреклась от бывшего мужа, принца Эндрю после скандала с сексуальными домогательствами.

Так что ее прибытие на Венецианский кинофестиваль произвело фурор. Для эффектного выхода Сара Фергюсон выбрала зеленое платье от Reem Acra стоимостью 1720 фунтов стерлингов.

Образ она дополнила золотой брошью с разноцветными бриллиантами, браслетами и ожерельем с кисточкой.

[ + – ] Сара Фергюсон на Венецианском кинофестивале Фото: Getty Images

Свои знаменитые рыжие волосы, герцогиня Йоркская оставила распущенными.

Пока Сара Фергюсон стала первым и единственным членом королевской семьи, который почтил своим присутствием кинофестиваль в Венеции. Ранее, позируя для фотографов, герцогиня Йоркская украсила свой пиджак значком с украинским флагом.

Напомним, фильм "Сын" Флориана Зеллара – это семейная драма в которой главные роли сыграли Хью Джекман и Лора Дерн.

Ранее Сара Фергюсон неожиданно приобрела недвижимость в престижном районе Лондона. А до этого она приезжала в Польшу, чтобы встретится с украинскими беженцами.