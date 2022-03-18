Герцогиня Йоркская посетила украинских беженцев в Польше

Сара Фергюсон, бывшая жена опального принца Эндрю, стала первым членом королевской семьи Великобритании, которая покинула страну для встречи с украинцами, бежавшими от войны

Британская королевская семья уже оказала помощь Украине, которая страдает от военного вторжения ВС РФ. Но именно герцогиня Йоркская, жена принца Эндрю, фигуранта сексуального скандала с Джеффри Эпштейном, стала первым членом королевской семьи, которая прибыла в Польшу для встречи с украинскими беженцами. Об этом пишет Daily Mail.

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Сара "Ферги" Фергюсон, мать принцесс Беатрис и Евгении, недавно ставшая бабушкой во второй раз, встретилась с семьей из Днепра: Ольгой, чей муж воюет в ВСУ, и ее детьми Давидом и Софией.

[ + – ] Герцогиня Йоркская в Польше

Герцогиня написала пост в instagram, в котором отметила, что нее "большая честь встретится с семьями из Украины и услышать их истории. Мир обязан оказать им поддержку".

Ее благотворительная организация Sarah's Trust уже отправила три грузовика с прицепами в Польшу, а сама она отправилась в Варшаву, где встретилась с мэром Рафалом Казимежем Тшасковским, чтобы узнать, чем еще она может помочь.

В своем посте в Instagram она сказала, что убита горем, наблюдая за вторжением в Украину, и особенно ее потрясло то, что семьи были разлучены, а мирные жители оказались втянутыми в кровопролитную войну.

По меньшей мере 2,8 миллиона украинцев покинули свою страну после вторжения РФ, причем Польша приняла не менее 1,7 миллиона из них.

Напомним, ранее принц Чарльз и герцогиня Камилла встретились с послом Украины в Британии, сделали пожертвование в благотворительный фонд и посетили службу в греко-католической церкви в Лондоне.

Ранее по поводу войны в Украине высказались его сын, принц Уильям, и его жена, Кейт Миддлтон. "В октябре 2020 года мы имели честь встретиться с президентом Зеленским и первой леди, чтобы узнать об их надеждах и оптимизме в отношении будущего Украины. Сегодня мы поддерживаем Президента и весь народ Украины, поскольку они мужественно борются за это будущее", – написали герцоги Кембриджские в Instagram.

А королева Елизавета пожертвовала крупную сумму Комитету по чрезвычайным ситуациям в связи с продолжающимся конфликтом в Украине. Причем сама монарх это не афишировала. О пожертвовании стало известно из сообщения Комитета.