Герцогиня Йоркська відвідала українських біженців у Польщі

Сара Фергюсон, колишня дружина опального принца Ендрю, стала першим членом королівської родини Великої Британії, яка залишила країну для зустрічі з українцями, які втекли від війни.

Британська королівська сім'я вже надала допомогу Україні, яка страждає від військового вторгнення ЗС РФ. Але саме герцогиня Йоркська, дружина принца Ендрю, фігуранта сексуального скандалу із Джеффрі Епштейном, стала першим членом королівської родини, яка прибула до Польщі для зустрічі з українськими біженцями. Про це пише Daily Mail.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Сара "Фергі" Фергюсон, мати принцес Беатріс і Євгенії, яка нещодавно стала бабусею вдруге, зустрілася з сім'єю з Дніпра: Ольгою, чий чоловік воює в ЗСУ, та її дітьми Давидом і Софією.

[ + – ] Герцогиня Йоркська в Польщі

Герцогиня написала пост у instagram, у якому зазначила, що має "велику честь зустрітися з сім'ями з України та почути їхні історії. Світ зобов'язаний їх підтримати".

Її благодійна організація Sarah's Trust уже відправила три вантажівки з причепами до Польщі, а сама вона вирушила до Варшави, де зустрілася з мером Рафалом Казімєжем Тшасковським, щоб дізнатися, чим вона може допомогти.

У своєму посту в Instagram вона сказала, що вбита горем, спостерігаючи за вторгненням в Україну, і особливо її вразило те, що сім'ї були розлучені, а мирні жителі виявилися втягнутими в кровопролитну війну.

Щонайменше 2,8 мільйона українців залишили свою країну після вторгнення РФ, причому Польща прийняла щонайменше 1,7 мільйона з них.

Нагадаємо, раніше принц Чарльз і герцогиня Камілла зустрілися з послом України в Британії, зробили пожертву в благодійний фонд і відвідали службу в греко-католицькій церкві в Лондоні.

Раніше з приводу війни в Україні висловилися його син, принц Вільям, і його дружина, Кейт Міддлтон. "У жовтні 2020 року ми мали честь зустрітися з президентом Зеленським і першою леді, щоб дізнатися про їхні сподівання й оптимізм щодо майбутнього України. Сьогодні ми підтримуємо Президента й увесь народ України, оскільки вони мужньо борються за це майбутнє", – написали герцоги Кембриджські в Instagram.

А королева Єлизавета пожертвувала велику суму Комітету з надзвичайних ситуацій у зв'язку з конфліктом, що триває в Україні. Причому сама монарх це не афішувала. Про пожертву стало відомо з повідомлення Комітету.