Сара Фергюсон з'явилася на Венеційському кінофестивалі в розкішній зеленій сукні

Поки опальний принц Ендрю ховається у фамільному маєтку, його колишня дружина насолоджується життям.

62-річна герцогиня Йоркська викликала фурор на Венеційському кінофестивалі, з'явившись на червоній доріжці в розкішній смарагдовій сукні за 1720 фунтів стерлінгів. Сара "Фергі" Фергюсон завітала на прем'єру фільму "Син". Про це пише Daily Mail.

Сара Фергюсон була "головним болем" королівської сім'ї ще до скандалів із розлученням принцеси Діани та принца Чарльза і, звичайно, до гучного Мегзиту, коли Меган Маркл і принц Гаррі поїхали в США.

[ + – ] Сара Фергюсон на Венеційському кінофестивалі

Сара вела вільний спосіб життя, була відверта в інтерв'ю та навіть кілька разів опинялася на межі банкрутства, але потім стала письменницею та знову змусила про себе говорити, коли не зреклася колишнього чоловіка, принца Ендрю, після скандалу із сексуальними домаганнями.

Тож її прибуття на Венеційський кінофестиваль спричинило фурор. Для ефектного виходу Сара Фергюсон обрала зелену сукню Reem Acra вартістю 1720 фунтів стерлінгів.

Образ вона доповнила золотою брошкою з різнокольоровими діамантами, браслетами та намистом із китицею.

[ + – ] Сара Фергюсон на Венеційському кінофестивалі Фото: Getty Images

Свое знамените руде волосся герцогиня Йоркська залишила розпущеним.

Поки Сара Фергюсон стала першим і єдиним членом королівської родини, який вшанував своєю присутністю кінофестиваль у Венеції. Раніше, позуючи для фотографів, герцогиня Йоркська прикрасила свій піджак значком із українським прапором.

Нагадаємо, фільм "Син" Флоріана Зеллара — це сімейна драма, де головні ролі зіграли Г'ю Джекман і Лора Дерн.

Раніше Сара Фергюсон зненацька придбала нерухомість у престижному районі Лондона. А до цього вона приїжджала в Польщу, щоби зустрітися з українськими біженцями.