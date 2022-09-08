Любимый мужчины Пипы Миддлтон. С кем встречалась сестра герцогини Кембриджской

Младшая сестра Кейт Миддлтон перебрала множество вариантов, прежде чем выйти замуж.

В отличие от своей старшей сестры Кейт, которая целых 10 лет ждала, пока принц Уильям сделает предложение, Пиппа Миддлтон, прежде чем найти того самого, меняла женихов как перчатки. На днях она отпраздновала свой день рождения. По этому случаю Фокус вспоминает головокружительные романы младшей сестры герцогини Кембриджской.

Ричард Маркхэм

Свою первую любовь Пиппа встретила в колледже. Ею стал тренер по хоккею на траве, недавний выпускник Оксфорда Ричард Маркхэм. Младшая сестра Кейт делала успехи в спорте и стала капитаном команды, благодаря чему могла обратить на себя внимание тренера. Однако Маркхэм не ответил Пиппе взаимностью, поэтому бурного романа у них так и не случилось.

Как известно, сегодня Ричард занимает пост директора одной из школ в Хартфордшире.

Джонатан Патерсон

С 2003-го по 2007-й годы Пиппа встречалась с Джонатаном Патерсоном, богатым наследником крупной банковской империи. Дело вроде бы шло к свадьбе, но неожиданно на горизонте появился герцог Джордж Перси, с которым сестра Кейт Миддлтон была знакома еще со времен учебы в университете. По какой-то причине Пиппа сочла его лучшей на тот момент партией. Герцог начал ухаживать за Пиппой, она не возражала, так что с Патерсоном пришлось расстаться.

Джордж Перси и другие

С 2008-го по 2009-й год у Пиппы было целых четыре бойфренда. Она встречалась с молодым герцогом Джорджем Перси, с которым была знакома со времен учебы в Эдинбургском университете. Он почти не уступал принцу Уильяму по степени значимости в обществе — его семья считается чуть ли не самой богатой в Англии, чье состояние оценивается от 350 до 500 миллионов фунтов. Кроме того, семье Перси принадлежит сказочный замок Алнвик, который стал прототипом Хогвартса.

[ + – ] Пиппа Миддлтон с приятелем принца Уильяма Гаем Пелли Фото: Getty Images

Пиппа была близка к тому, чтобы стать герцогиней, но отношения быстро закончились. На смену Перси пришли сразу два кавалера — Билли Моро-Несбитт и приятель принца Уильяма Гай Пелли, а после них наследник бриллиантовой империи Саймон Янгмен. Все отношения быстро закончились.

[ + – ] Пиппа Миддлтон и Саймон Янгмен Фото: Getty Images

Алекс Лоуден

В 2009-м году Пиппа начала встречаться с финансистом Алексом Лоуденом. Их отношения продлились полтора года, после чего пара рассталась. Говорят, причиной стала возросшая популярность Пиппы после свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Лоуден оказался не готов к тому, чтобы жить под прицелом камер. В последний раз их видели вместе в 2011 году на свадьбе Кейт Миддтон и принца Уильяма. Во время торжества Пиппа была увлечена кем угодно, но не ее потенциальным женихом. Особое внимание она уделяла принцу Гарри, тогда даже говорили, что у них мог быть роман.

[ + – ] Пиппа Миддлтон и принц Гарри в 2011 году Фото: Getty Images

Нико Джексон

В 2013 году Пиппа закрутила роман с банкиром Нико Джексон. Журналисты писали,ч то пара познакомилась на одном из горнолыжных курортов Швейцарии. В прессе даже писали, что пара тайно обручилось, но семья опровергала слухи. Пиппа и Нико встречались два года, но в итоге расстались. Одной из версий были неожиданно вспыхнувшие чувства между Пипой и принцем Гарри.

[ + – ] Пиппа Миддлтон и Нико Джексон в 2013 году Фото: Getty Images

Принц Гарри

Впервые о близких отношениях между Пиппой и Гарри заговорили после свадьбы Кейт и Уильяма. Ходили слухи, что младшая сестра Кейт Миддлтон целовалась с принцем на церемонии. Со временем сплетни поутихли.

Осенью 2015, когда Пиппа разошлась с Джексоном, принц Гарри пригласил сестру Кейт на романтическое свидание. Однако этим все и ограничилось.

[ + – ] Пиппа Миддтон и принц Гарри на свидании Фото: Getty Images

Джеймс Мэттьюз

В конце 2015-го младшая Миддлтон возобновила общение с давним знакомым, бизнесменом Джеймсом Мэттьюзом. Хоть он и не был принцем, серез два месяца отношений они съехались, а в июле 2016 года объявили о помолвке. Пара поженилась в июле 2017 года, и с тех пор Пиппа счастлива в браке.

[ + – ] Пиппа Миддлтон с супругом Фото: Getty Images

Фокус ранее писал о том, какой титул унаследует младшая сестра Кейт Миддлтон.