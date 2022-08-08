Стало известно, какой титул унаследует младшая сестра Кейт Миддлтон

Пиппа Миддлтон замужем за Джеймсом Мэтьюзом, чей отец шотландский лэрд.

40-летняя Герцогиня Кембриджская и ее младшая сестра Филиппа Шарлотта Мэттьюз, больше известная как Пиппа Миддлтон, очень близки, и во многом похожи. Например, недавно Пиппа родила третьего ребенка, и теперь в ее семье столько же детей, сколько у старшей сестры.

В отличие от Кейт Миддлтон, Пиппа не собирается когда-нибудь получить королевский титул. Тем не менее она унаследует собственный титул, благодаря браку с Джеймсом Мэтьюзом, чей отец — шотландский лэрд. Это означает, что в будущем, после смерти отца Джеймса, он станет лэрдом Гленом Аффриком, а Пиппа — леди Глен Аффрик. Об этом пишет Hellomagazine.

А пока этого не произошло, пара может называть себя Джеймсом Мэтьюзом из Глен-Аффрик и миссис Мэтьюз из Глен-Аффрик.

Напомним, Пиппа вышла замуж за своего мужа в мае 2017 года. Пышная церемония прошла в церкви Святого Марка в Энглфилде, недалеко от дома семьи Миддлтон. На свадьбе присутствовали Кейт Миддлтон и принц Уильям, а также принц Гарри и принцесса Беатрис.

Через некоторое время у пары родился сын Артур, и две дочери — Грейс и Роуз. Последняя появилась на свет всего месяц назад. Как известно, Пиппа долгое время сохраняла свою третью беременность в тайне, публика узнала о том, что младшая сестра Кейт Миддлтон ждет ребенка только во время Платинового юбилея правления Елизаветы II, где Пиппа появилась с заметно округлившемся животом.

Теперь родители Кейт и Пиппы — Майкл и Кэрол — заботливые бабушка и дедушка трех внуков и трех внучек.

Фокус ранее писал о том, что у младшей дочери Пиппы есть необычная связь с дочерью принца Гарри. У обеих девочек "цветочные" имена. Малышку Лилибет назвали в честь ее знаменитой прабабушки королевы Елизаветы II, однако дома девочку зовут Лили. Это имя — отсылка к нежному прозвищу "Цветочек", которое мама Меган Маркл дала своей дочери.

Также Фокус рассказывал о том, что Кейт Миддлтон хотела бы родить четвертого ребенка, но принцу Уильям не согласен. Он считает, что герцогине Кембриджской стоит остановиться на троих детях, ведь она очень тяжело переносит беременности из-за сильнейшего токсикоза.