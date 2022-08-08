Стало відомо, який титул успадкує молодша сестра Кейт Міддлтон

Піппа Міддлтон одружена з Джеймсом Метьюзом, чий батько шотландський лерд.

40-річна Герцогиня Кембриджська та її молодша сестра Філіпа Шарлотта Меттьюз, більш відома як Піппа Міддлтон, дуже близькі, і багато в чому схожі. Наприклад, нещодавно Піппа народила третю дитину, і тепер у її сім'ї стільки ж дітей, скільки у старшої сестри.

На відміну від Кейт Міддлтон, Піппа не збирається колись отримати королівський титул. Проте вона успадкує власний титул завдяки шлюбу з Джеймсом Метьюзом, чий батько — шотландський лерд. Це означає, що в майбутньому після смерті батька Джеймса він стане лердом Гленом Афріком, а Піппа — леді Глен Афрік. Про це пише Hellomagazine.

А поки цього не сталося, пара може називати себе Джеймсом Метьюз із Глен-Афрік і місіс Метьюз із Глен-Афрік.

Нагадаємо, Піппа вийшла заміж за свого чоловіка у травні 2017 року. Пишна церемонія відбулася у церкві Святого Марка в Енгглфілді, неподалік від будинку сім'ї Міддлтон. На весіллі були Кейт Міддлтон і принц Вільям, а також принц Гаррі та принцеса Беатріс.

Через деякий час у пари народився син Артур, і дві дочки Грейс і Роуз. Остання з'явилася лише місяць тому. Як відомо, Піппа довгий час зберігала свою третю вагітність у таємниці, публіка дізналася про те, що молодша сестра Кейт Міддлтон чекає дитину тільки під час Платинового ювілею правління Єлизавети II, де Піппа з'явилася із животом, що помітно округлився.

Тепер батьки Кейт і Піппи — Майкл і Керол — дбайливі бабуся і дідусь трьох онуків і трьох онучок.

Фокус раніше писав про те, що молодша дочка Піппа має незвичайний зв'язок із дочкою принца Гаррі. У обох дівчаток "квіткові" імена. Малятко Лілібет назвали на честь її знаменитої прабабусі королеви Єлизавети II, проте вдома дівчинку називаються Лілі. Це ім'я — посилання на ніжне прізвисько "Квіточка", яке мама Меган Маркл дала своїй дочці.

Також Фокус розповідав про те, що Кейт Міддлтон хотіла б народити четверту дитину, але принц Вільям не згоден. Він вважає, що герцогині Кембриджській варто зупинитися на трьох дітях, адже вона дуже тяжко переносить вагітність через сильний токсикоз.