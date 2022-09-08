Кохані чоловіки Піппи Міддлтон. Із ким зустрічалася сестра герцогині Кембриджської

Молодша сестра Кейт Міддлтон перебрала безліч варіантів, перш ніж вийти заміж.

На відміну від своєї старшої сестри Кейт, яка цілих 10 років чекала, поки принц Вільям зробить пропозицію, Піппа Міддлтон, перш ніж знайти того самого, міняла наречених, як рукавички. Днями вона відсвяткувала свій день народження. З цієї нагоди Фокус згадує карколомні романи молодшої сестри герцогині Кембриджської.

Річард Маркгем

Своє перше кохання Піппа зустріла в коледжі. Ним став тренер із хокею на траві, недавній випускник Оксфорда Річард Маркгем. Молодша сестра Кейт робила успіхи в спорті й стала капітаном команди, завдяки чому могла звернути на себе увагу тренера. Проте Маркгем не відповів Піппі взаємністю, тому бурхливого роману так і не сталося.

Як відомо, сьогодні Річард обіймає посаду директора однієї зі шкіл у Гертфордширі.

Джонатан Патерсон

Із 2003 по 2007 роки Піппа зустрічалася з Джонатаном Патерсоном, багатим спадкоємцем великої банківської імперії. Справа ніби йшла до весілля, але несподівано на горизонті з'явився герцог Джордж Персі, з яким сестра Кейт Міддлтон була знайома ще з часів навчання в університеті. З якоїсь причини Піппа вважала його за найкращу на той момент партію. Герцог почав залицятися до Піппи, вона не заперечувала, так що з Патерсоном довелося розлучитися.

Джордж Персі й інші

Із 2008 по 2009 рік у Піппи було цілих чотири бойфренди. Вона зустрічалася з молодим герцогом Джорджем Персі, з яким знайома з часів навчання в Единбурзькому університеті. Він майже не поступався принцу Вільяму за рівнем значущості в суспільстві — його сім'я вважається чи не найбагатшою в Англії, чиї статки оцінюються від 350 до 500 мільйонів фунтів. Крім того, сім'ї Персі належить казковий замок Алнвік, який став прототипом Гоґвортсу.

[ + – ] Піппа Міддлтон із приятелем принца Вільяма Гаєм Пеллі Фото: Getty Images

Піппа була близька до того, щоб стати герцогинею, але стосунки швидко скінчилися. На зміну Персі прийшли відразу два кавалери — Біллі Моро-Несбітт і приятель принца Вільяма Гай Пеллі, а після них спадкоємець діамантової імперії Саймон Янгмен. Усі стосунки швидко скінчилися.

[ + – ] Піппа Міддлтон і Саймон Янгмен Фото: Getty Images

Алекс Лоуден

У 2009 році Піппа почала зустрічатися з фінансистом Алексом Лоуденом. Їхні стосунки тривали півтора року, після чого пара розлучилася. Кажуть, причиною стала популярність Піппи після весілля Кейт Міддлтон і принца Вільяма. Лоуден виявився не готовим до того, щоб жити під прицілом камер. Востаннє їх бачили разом у 2011 році на весіллі Кейт Міддтон і принца Вільяма. Під час урочистостей Піппа була захоплена будь-ким, але не її потенційним нареченим. Особливу увагу вона приділяла принцу Гаррі, тоді навіть говорили, що вони мали роман.

[ + – ] Піппа Міддлтон і принц Гаррі у 2011 році Фото: Getty Images

Ніко Джексон

У 2013 році Піппа закрутила роман із банкіром Ніко Джексоном. Журналісти писали, що пара познайомилася на одному з гірськолижних курортів Швейцарії. У пресі навіть писали, що пара таємно побралася, але сім'я спростовувала чутки. Піппа та Ніко зустрічалися два роки, але в результаті розлучилися. Однією з версій були почуття, що несподівано спалахнули між Піпою та принцом Гаррі.

[ + – ] Піппа Міддлтон і Ніко Джексон у 2013 році Фото: Getty Images

Принц Гаррі

Уперше про близькі стосунки між Піппою та Гаррі заговорили після весілля Кейт і Вільяма. Ходили чутки, що молодша сестра Кейт Міддлтон цілувалася з принцом на церемонії. Згодом плітки затихли.

Восени 2015 року, коли Піппа розійшлася з Джексоном, принц Гаррі запросив сестру Кейт на романтичне побачення. Однак цим усе й обмежилося.

[ + – ] Піппа Міддтон і принц Гаррі на побаченні Фото: Getty Images

Джеймс Метьюз

Наприкінці 2015-го молодша Міддлтон відновила спілкування з давнім знайомим бізнесменом Джеймсом Метьюзом. Хоч він і не був принцом, через два місяці стосунків вони з'їхалися, а в липні 2016 року оголосили про заручини. Пара одружилася в липні 2017 року, і з того часу Піппа щаслива в шлюбі.

[ + – ] Піппа Міддлтон із чоловіком Фото: Getty Images

Фокус раніше писав про те, який титул успадкує молодша сестра Кейт Міддлтон.