Кейт Мосс в полупрозрачном платье вышла в свет со своим бойфрендом (фото)

Знаменитость представила собственный wellness-бренд.

48-летняя британская супермодель Кейт Мосс появилась на публике со своим бойфрендом. Об этом пишет Vogue.

Звезда подиумов 90-х представила собственный wellness-бренд в Лондоне. На праздничном ужине, посвященном COSMOSS, бизнес-леди появилась со своим бойфрендом, фотографом Николаем фон Бисмарком.

Для выхода в свет Кейт Мосс выбрала полупрозрачное платье в цветочный принт, через которое было видно черное боди. На ногах британской модели были чёрные босоножки. А в качестве аксессуаров к праздничному аутфиту она выбрала темный клатч, серьги и многочисленные браслеты. Волосы знаменитости были уложены легкими волнами.

Тем временем спутник бизнес-вумен выбрал для выхода классический черный деловой костюм с галстуком.

[ + – ] Кейт Мосс с бойфрендом в Лондоне Фото: Getty Images

35-летний Николай – британско-немецкий фотограф. О романе пары известно с 2015 года. В 2016 мужчина даже сделал предложение Кейт Мосс, однако помолвка была разорвана из-за сложных отношений дочери модели Лилы и ее жениха.

[ + – ] Кейт Мосс

48-летняя Кейт Мосс пытается держать свою личную жизнь подальше от вспышек камер и провокационных вопросов журналистов.

Напомним, Кейт Мосс выгуляла в Лондоне платье украинского бренда за 70 тысяч гривен.

Также Фокус писал об идеальном платье для вечеринок, которое накануне продемонстрировала Кейт Мосс.