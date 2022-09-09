Кейт Мосс у напівпрозорій сукні вийшла у світ зі своїм бойфрендом (фото)

Знаменитість презентувала власний wellness-бренд.

48-річна британська супермодель Кейт Мосс з'явилася на публіці зі своїм бойфрендом. Про це пише Vogue.

Зірка подіумів 90-х презентувала власний wellness-бренд у Лондоні. На святковій вечері, присвяченій COSMOSS, бізнеследі з'явилася зі своїм бойфрендом, фотографом Миколою фон Бісмарком.

Для виходу у світ Кейт Мосс обрала напівпрозору сукню у квітковий принтом, через яку було видно чорне боді. На ногах британської моделі були чорні босоніжки. А як аксесуари до святкового аутфіту вона обрала темний клатч, сережки та численні браслети. Волосся знаменитості було укладене легкими хвилями.

Тим часом супутник бізнесвумен обрав для виходу класичний чорний діловий костюм з краваткою.

[ + – ] Кейт Мосс з бойфрендом у Лондоні Фото: Getty Images

35-річний Микола — британсько-німецький фотограф. Про роман пари відомо з 2015 року. У 2016 чоловік навіть зробив пропозицію Кейт Мосс, проте заручини було розірвано через складні стосунки доньки моделі Ліли та її нареченого.

[ + – ] Кейт Мосс

48-річна Кейт Мосс намагається тримати своє особисте життя подалі від спалахів камер та провокативних запитань журналістів.

Нагадаємо, Кейт Мосс вигуляла у Лондоні сукню українського бренду за 70 тисяч гривень.

Також Фокус писав про ідеальну сукню для вечірок, яку напередодні продемонструвала Кейт Мосс.