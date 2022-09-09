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Стиль жизни

Мадонна кардинально изменила цвет волос (фото)

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Фото: Instagram madonna | Мадонна

Раньше артистка была блондинкой и розововолосой.

64-летняя американская певица Мадонна снова кардинально изменила цвет волос. Снимками с новым, насыщенно рыжим оттенком знаменитость поделилась в своих соцсетях.

На фото в сторис поп-дива предстала с идеально ровными рыжими волосами. Особо новость она не представила своим подписчикам, лишь показала в целом свои образы.

На одном из фото Мадонна позирует в многочисленных аксессуарах и сине-красной бейсболке. На другом – демонстрирует макияж своих губ.

Мадонна
Мадонна
Фото: madonna
Мадонна
Мадонна
Фото: madonna

В частности, певица поделилась несколькими фото с рэпершой Тokischa, на которых позирует уже с новым цветом волос.

"Наконец-то достаточно любви 💚@tokischa.popola", — подписала публикацию с вечеринки Мадонна.

Мадонна стала рыжеволосой

64-летняя знаменитость раньше продолжительное время была блондинкой. Однако недавно появилась на обложке популярного журнала с каре и розовыми волосами. Однако с такой прической Мадонна долго не проходила, став рыжеволосой.

Мадонна с розовыми волосами
Мадонна с розовыми волосами
Фото: papermagazine

В Сети сейчас активно обсуждают новые отношения Мадонны. Поп-дива закрутила роман с 23-летним манекенщиком, который меньше даже дочери артистки.

Напомним, Мадонна откровенно высказалась о своих предыдущих двух браках.

Также Фокус писал о новом возлюбленном 64-летней Мадонны.