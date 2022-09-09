Мадонна кардинально изменила цвет волос (фото)
Раньше артистка была блондинкой и розововолосой.
64-летняя американская певица Мадонна снова кардинально изменила цвет волос. Снимками с новым, насыщенно рыжим оттенком знаменитость поделилась в своих соцсетях.
На фото в сторис поп-дива предстала с идеально ровными рыжими волосами. Особо новость она не представила своим подписчикам, лишь показала в целом свои образы.
На одном из фото Мадонна позирует в многочисленных аксессуарах и сине-красной бейсболке. На другом – демонстрирует макияж своих губ.
В частности, певица поделилась несколькими фото с рэпершой Тokischa, на которых позирует уже с новым цветом волос.
"Наконец-то достаточно любви 💚@tokischa.popola", — подписала публикацию с вечеринки Мадонна.
64-летняя знаменитость раньше продолжительное время была блондинкой. Однако недавно появилась на обложке популярного журнала с каре и розовыми волосами. Однако с такой прической Мадонна долго не проходила, став рыжеволосой.
В Сети сейчас активно обсуждают новые отношения Мадонны. Поп-дива закрутила роман с 23-летним манекенщиком, который меньше даже дочери артистки.
Напомним, Мадонна откровенно высказалась о своих предыдущих двух браках.
Также Фокус писал о новом возлюбленном 64-летней Мадонны.