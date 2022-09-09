Мадонна кардинально змінила колір волосся (фото)
Раніше артистка була білявкою та рожевоволосою.
64-річна американська співачка Мадонна кардинально змінила колір волосся. Знімками з новим, насичено рудим відтінком знаменитість поділилася у своїх соцмережах.
На фото у сторі поп-діва постала з ідеально рівним рудим волосся. Особливо новину вона не подала своїм підписникам, лише показала в цілому свої образи.
На одному з фото Мадонна позує в численних аксесуарах та синьо-червоній бейсболці. На іншому — демонструє макіяж своїх губ.
Зокрема співачка поділилася кількома фото з реперкою Тokischa, на яких позує уже з новим кольором волосся.
"Нарешті досить любові 💚@tokischa.popola", — підписала публікацію з вечірки Мадонна.
64-річна знаменитість раніше тривалий час була блондинкою. Проте нещодавно з'явилася на обкладинці популярного журналу з каре та рожевим волоссям. Проте з такою зачіскою Мадонна довго не проходила, ставши рудоволосою.
Наразі в мережі активно обговорюють новий роман Мадонни. Поп-діва закрутила роман з 23-річним манекенником, який менший навіть за доньку артистки.
Нагадаємо, Мадонна відверто висловилася про свої попередні два шлюби.
Також Фокус писав про нового коханого 64-річної Мадонни.