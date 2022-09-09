Мадонна кардинально змінила колір волосся (фото)

Раніше артистка була білявкою та рожевоволосою.

64-річна американська співачка Мадонна кардинально змінила колір волосся. Знімками з новим, насичено рудим відтінком знаменитість поділилася у своїх соцмережах.

На фото у сторі поп-діва постала з ідеально рівним рудим волосся. Особливо новину вона не подала своїм підписникам, лише показала в цілому свої образи.

На одному з фото Мадонна позує в численних аксесуарах та синьо-червоній бейсболці. На іншому — демонструє макіяж своїх губ.

[ + – ] Мадонна Фото: madonna [ + – ] Мадонна Фото: madonna

Зокрема співачка поділилася кількома фото з реперкою Тokischa, на яких позує уже з новим кольором волосся.

"Нарешті досить любові 💚@tokischa.popola", — підписала публікацію з вечірки Мадонна.

[ + – ] Мадонна стала рудоволосою

64-річна знаменитість раніше тривалий час була блондинкою. Проте нещодавно з'явилася на обкладинці популярного журналу з каре та рожевим волоссям. Проте з такою зачіскою Мадонна довго не проходила, ставши рудоволосою.

[ + – ] Мадонна з рожевим волоссям Фото: papermagazine

Наразі в мережі активно обговорюють новий роман Мадонни. Поп-діва закрутила роман з 23-річним манекенником, який менший навіть за доньку артистки.

Нагадаємо, Мадонна відверто висловилася про свої попередні два шлюби.

Також Фокус писав про нового коханого 64-річної Мадонни.