Топовые журналы вспоминают, какой была Елизавета II на обложках глянца

Time опубликовал памятную обложку с фотографией Елизаветы II.

Жизнью королевской семьи интересуются миллионы людей во всем мире. Именно поэтому на протяжении 70 лет своего правления Елизавета II десятки раз появлялась на обложках топовых журналов, восхищая подданных и раскрывая невинные секреты жизни во Дворце. Королева позировала для Life, Tatler, Time, Vanita Fair, Vogue.

По случаю трагического события — смерти королевы, журналы вспоминают лучшие обложки, на которых появлялась монарх. А Time опубликовал памятную обложку с фотографией Елизаветы II.

Как известно, человеком, сделавшим портрет Елизаветы II летом 1968 году, был сэр Сесил Битон — британский фэшн-портретист и военный фотограф, который умер в 1980 году. На снимке монарху 42 года. Она позирует в адмиральском плавучем плаще на синем фоне.

[ + – ] Королева Елизавета II на обложке Time Фото: Time

Как пишет Cosmopolitain, Сесил Битон много лет фотографировал членов королевской семьи. Его образы были "одновременно грандиозными и интимными, [и] помогли сформировать образ монархии в середине 1900-х годов". Он познакомился с покойной королевой, когда она была еще ребенком. Сесила впервые пригласили сфотографировать королевскую семью в 1939 году.

"Выбрав меня фотографом, королева сделала смелое новшество. Немыслимо, чтобы ее предшественница вызвала меня — моя работа все еще считалась революционной и нетрадиционной" — говорил фотограф.

Именно он запечатлел коронацию Елизаветы II в 1953 году и другие самые важные моменты в жизни королевской семьи, в том числе рождение четырех детей Елизаветы II.

Напомним, Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в Балморале (Шотландия) в кругу детей и внуков. Ей было 96 лет. Елизавета II до последнего выполняла свои королевские обязанности и незадолго до смерти приняла отставку бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, а также поприветствовала нового премьера Лиз Трасс.

Фокус ранее писал о том, что принцесса Евгения не смогла попрощаться с королевой, так как вместе с семьей живет в Португалии и не успела прилететь в Британию, чтобы в последний раз поговорить с бабушкой.