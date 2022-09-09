Топові журнали згадують, якою була Єлизавета II на обкладинках глянцю

Time опублікував пам'ятну обкладинку з фотографією Єлизавети II.

Життям королівської сім'ї цікавляться мільйони людей у всьому світі. Саме тому протягом 70 років свого правління Єлизавета ІІ десятки разів з'являлася на обкладинках топових журналів, захоплюючи підданих і розкриваючи безневинні секрети життя в Палаці. Королева позувала для Life, Tatler, Time, Vanity Fair, Vogue.

Із нагоди трагічної події — смерті королеви, журнали згадують найкращі обкладинки, де з'являвся монарх. А Time опублікував пам'ятну обкладинку з фотографією Єлизавети II.

Як відомо, людиною, яка зробила портрет Єлизавети II влітку 1968 року, був сер Сесіл Бітон — британський фешн-портретист і військовий фотограф, який помер у 1980 році. На знімку монарху 42 роки. Вона позує в адміральському плавучому плащі на блакитному тлі.

[ + – ] Королева Єлизавета II на обкладинці Time Фото: trump1

Як пише Cosmopolitain, Сесіл Бітон багато років фотографував членів королівської родини. Його образи були "одночасно грандіозними й інтимними та допомогли сформувати образ монархії в середині 1900-х років". Він познайомився з покійною королевою, коли вона була ще дитиною. Сесіла вперше запросили сфотографувати королівську родину 1939 року.

"Вибравши мене фотографом, королева зробила сміливе нововведення. Немислимо, щоб її попередниця викликала мене — моя робота все ще вважалася революційною та нетрадиційною", — говорив фотограф.

Саме він зобразив коронацію Єлизавети II у 1953 році й інші найважливіші моменти в житті королівської родини, у тому числі народження чотирьох дітей Єлизавети II.

Нагадаємо, Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року в Балморалі (Шотландія) у колі дітей і онуків. Їй було 96 років. Єлизавета II до останнього виконувала свої королівські обов'язки та незадовго до смерті прийняла відставку колишнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона, а також привітала нову прем'єрку Ліз Трасс.

Фокус раніше писав про те, що принцеса Євгенія не змогла попрощатися з королевою, оскільки разом із сім'єю живе в Португалії та не встигла прилетіти в Британію, щоб востаннє поговорити з бабусею.