Рецепт домашнего шоколадного печенья к чаю
Десерт, который тает во рту и готовится максимально просто.
Что может быть более уютным, чем теплое ароматное шоколадное печенье к чаю дождливым осенним вечером. Приготовить такое угощение достаточно просто и быстро. Оно получается мягким, тающим во рту, и напоминает о детстве. Рецепт из Instagram фуд-блогера irynka_pryanya.
Для приготовления ароматного печенья нам понадобится:
- мука – 150 г
- какао – 60 г
- сахарная пудра – 100 г
- разрыхлитель теста — 10 г
- сливочное масло – 60 г
- яйца – 2 шт.
По желанию можно добавить шоколадные чипсы, чтобы сделать печенье еще более шоколадным.
Способ приготовления:
- В отдельной миски смешиваем просеянную муку — это необходимо сделать, чтобы насытить муку кислородом, тогда выпечка получается мягче, какао, сахарную пудру и разрыхлитель. Все хорошо перемешиваем.
- В другой миске взбиваем яйца с ванильным сахаром. Для этого можно воспользоваться блендером со съемным венчиком.
- Добавляем в сухую смесь взбитую яично-сахарную смесь и заранее растопленное сливочное масло. Растопить масло можно в микроволновой печи, достаточно нескольких секунд, или на водяной бане.
- Замешиваем тесто и оставляем в холодильнике на один час. Важно максимально хорошо охладить тесто, иначе у готового печенья не будет трещинок, с которыми оно выглядит аппетитнее.
- Через час достаем тесто из холодильника, формируем из него шарики и хорошо обмакиваем их в сахарной пудре.
- Выпекаем печенье 12 минут при температуре 190 градусов.
- Для подачи можно посыпать сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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