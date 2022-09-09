Рецепт домашнего шоколадного печенья к чаю

Десерт, который тает во рту и готовится максимально просто.

Что может быть более уютным, чем теплое ароматное шоколадное печенье к чаю дождливым осенним вечером. Приготовить такое угощение достаточно просто и быстро. Оно получается мягким, тающим во рту, и напоминает о детстве. Рецепт из Instagram фуд-блогера irynka_pryanya.

Для приготовления ароматного печенья нам понадобится:

мука – 150 г

какао – 60 г

сахарная пудра – 100 г

разрыхлитель теста — 10 г

сливочное масло – 60 г

яйца – 2 шт.

По желанию можно добавить шоколадные чипсы, чтобы сделать печенье еще более шоколадным.

Способ приготовления:

В отдельной миски смешиваем просеянную муку — это необходимо сделать, чтобы насытить муку кислородом, тогда выпечка получается мягче, какао, сахарную пудру и разрыхлитель. Все хорошо перемешиваем.

В другой миске взбиваем яйца с ванильным сахаром. Для этого можно воспользоваться блендером со съемным венчиком.

Добавляем в сухую смесь взбитую яично-сахарную смесь и заранее растопленное сливочное масло. Растопить масло можно в микроволновой печи, достаточно нескольких секунд, или на водяной бане.

Замешиваем тесто и оставляем в холодильнике на один час. Важно максимально хорошо охладить тесто, иначе у готового печенья не будет трещинок, с которыми оно выглядит аппетитнее.

Через час достаем тесто из холодильника, формируем из него шарики и хорошо обмакиваем их в сахарной пудре.

Выпекаем печенье 12 минут при температуре 190 градусов.

Для подачи можно посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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