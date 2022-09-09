Рецепт домашнього шоколадного печива до чаю

Десерт, який тане в роті та готується максимально просто.

Що може бути затишніше, ніж тепле ароматне шоколадне печиво до чаю дощовим осіннім вечором. Приготувати таке частування досить легко та швидко. Воно виходить м'яким, тане в роті й нагадує про дитинство. Рецепт із Instagram фуд-блогерки irynka_pryanya.

Для приготування ароматного печива нам знадобиться:

борошно — 150 г

какао — 60 г

цукрова пудра — 100 г

розпушувач тіста — 10 г

вершкове масло — 60 г

яйця — 2 шт.

За бажанням можна додати шоколадні чипси, щоб зробити печиво ще шоколаднішим.

Спосіб приготування:

В окремій мисці змішуємо просіяне борошно — це необхідно зробити, щоб наситити борошно киснем, тоді випічка виходить м'якша, какао, цукрову пудру та розпушувач. Усе добре перемішуємо.

В іншій мисці збиваємо яйця з ванільним цукром. Для цього можна скористатися блендером зі знімним вінчиком.

Додаємо в суху суміш збиту яєчно-цукрову суміш і заздалегідь розтоплене вершкове масло. Розтопити масло можна в мікрохвильовій печі, достатньо кількох секунд, або на водяній бані.

Замішуємо тісто й залишаємо в холодильнику на годину. Важливо максимально добре охолодити тісто, інакше готове печиво не матиме тріщин, із якими воно має апетитніший вигляд.

Через годину дістаємо тісто з холодильника, формуємо з нього кульки й добре обмочуємо їх у цукровій пудрі.

Випікаємо печиво 12 хвилин за температури 190 градусів.

Для подачі можна посипати цукровою пудрою.

Смачного!

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