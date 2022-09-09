Ярче всех. В чем заключался секрет гардероба Елизаветы II

За гардероб королевы отвечали 12 человек, которые следили за тем, чтобы она отлично выглядела во время официальных дела, в том числе три портнихи, модистка и четыре костюмера.

Королева Елизавета II, правившая Великобританией 70 лет, останется в памяти людей как гарантия стабильности и традиций, а также примером преданного служения своему народу. А еще ее запомнят, как человека в ярких пальто и шляпках, поскольку монохромные наряды стали визитной карточкой Ее Величества. Во время своего правления монарх перепробовала все цвета: от канареечно-желтого до зеленого лайма, фуксии и темно-синего. Шляпа в тон и пара подходящих перчаток выделяли невысокую женщину в любой толпе, пишет The Tribune.

По информации издания, к этому стилю королева шла десятилетиями, и над ним трудилась целая команда стилистов и дизайнеров, начиная с Нормана Хартнелла, который создал ее свадебное платье в 1947 году. На наряд из атласа ушло масса кристалов и 10 тысяч жемчужин.

[ + – ] Свадьба принцессы Елизаветы и принца Филиппа

Он же пошил для нее коронационное платье в 1953 году, отделанное золотом, серебром, зеленым и розовым цветами и украшенное эмблемами стран, которыми она правила.

[ + – ] Коронационное платье Елизаветы II Фото: Royal Collection Trust

С 1955 по 1990 годы официальным портным Ее Величества был Харди Эмис.

"Задача шить одежду для королевы непростая", – признавался он.

В последние десятилетия за стиль королевы отвечала Анджела Келли. Дочь портового рабочего из Ливерпуля, Келли, присоединилась к команде костюмеров монарха в 1993 году и стала ее личным помощником и старшим костюмером в 2002 году, а также доверенным лицом.

"Мы две типичные женщины. Мы обсуждаем одежду, макияж, украшения", – говорила Анджела.

Во время карантина из-за коронавируса 2020 года Келли даже пришлось подстричь и уложить волосы королевы, как она вспоминает в официально утвержденной биографии "Другая сторона медали: королева, комод и платяной шкаф".

Королевский дресс-код

Создавать наряды королевы Елизаветы означало соответствовать королевскому дресс-коду.

"Прописанных законов нет, но есть своего рода традиционные старые правила этикета плюс протокол. Она всегда будет носить колготки, которые будут телесного цвета, а лак для ногтей – бледно-розовым. Вы никогда не увидите ее в юбке – особенно в ее возрасте – выше колена", – поделился как-то в интервью бывший королевский дворецкий Грант Харролд, эксперт по этикету.

В дресс-коде королевы была практическая сторона, даже если казалось, что она поддерживает старые традиции, нося шляпу и перчатки на публике. При росте 163 см яркая шляпка позволяла ей выделяться в толпе.

Харрольд также отметил, что перчатки служили еще одной цели – "не ловить жуков", учитывая, что ей приходилось пожимать десятки рук.

Были в одежде монарха и дополнительные моменты. Например, Келли вшила дополнительные слои подкладки в вечерние платья королевы, чтобы смягчить воздействие бисера и кристаллов на ее спину. Кроме того, в одежду для повседневной носки в подол были вшиты крошечные утяжелители на случай ветреной погоды. Келли также разнашивала новые туфли монарха, чтобы они были удобными, поскольку королева никогда не надевала только что купленную обувь во избежание волдырей.

Однако самой отличительной чертой ее стиля стала яркая расцветка нарядов.

"Королева хорошо известна тем, что одевается в блочные цвета, используя яркие и смелые цвета, чтобы ее было легко заметить в важных случаях", – подчеркивала Каролин де Гито, куратор выставки Букингемского дворца 2016 года под названием "Fashioning a Reign".

По выходным в одной из своих загородных резиденций Елизавета II меняла стиль, и ее часто видели в платке, плаще и сапогах. Люди отмечали, что они были поражены скоростью, с которой она могла быть со своими корги в саду в одну минуту, а затем переодеться и появиться в изысканном костюме, шляпе и перчатках – в следующую.

Хотя королева должна была оставаться политически беспристрастной, она использовала свою одежду, чтобы передать сообщение. Например, ирландский клевер или брошь в виде канадского кленового листа можно было надеть во время официального визита. Палитра ее нарядов часто содержала тонкие намеки на национальные цвета, как, например, во время ее знаменательного визита в Ирландию в 2011 году, куда она прибыла в одежде изумрудно-зеленого цвета.

Фото: The Royal Family/Twitter Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Royal Air Force/Twitter Фото: The Royal Family/Twitter Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: The Royal Family Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Ходили слухи, что она также использовала свою сумочку Launer – квадратную с коротким ремешком, которых у нее было около 200 – для отправки секретных сигналов своим сотрудникам, в зависимости от того, что она с ней делала. Минимальная стоимость каждой из сумочек начинается от 1000 долларов. Королева предпочитала модели Royale и черную патентованную Traviata, потому что у них длинные ручки, которые позволяли ей легко пожимать руки, не снимая сумки с локтя.

Интересные факты о гардеробе Елизаветы II

Ни одному другому члену королевской семьи не разрешалось носить тот же цвет, что и королева Англии, когда они посещали одно и то же мероприятие.

Королева и ее сотрудники уделяли пристальное внимание окружению, выбирая одежду. Например, если она сажала дерево во время мероприятия, то никогда не надевала зеленое, чтобы не сливаться с фоном.

У монарха были зонтики, отделанные цветом, подходящим к ее одежде. Они прозрачные, поэтому ее всегда было видно даже в дождливую погоду.

У королевы Елизаветы были шляпы, которые подходили ко всем ее нарядам. У ее модистки Рэйчел Тревор-Морган были специальные инструкции по дизайну этих шляп. Поля не должны быть слишком широкими, чтобы закрывать лицо. Также они не должны быть слишком высокими. Это сделано для того, чтобы королева не застряла, когда выйдет из машины.

Королева надевала каждую из своих шляп всего около 10 раз.

Ее Величество носила только шелковые шарфы Hermés, появляясь в них на спортивных мероприятиях и приемах на открытом воздухе.

Монарх чаще всего носила хлопчатобумажные перчатки высотой 15 см. Моющиеся перчатки производятся компанией Cornelia James Ltd, которая поставляла их королеве с 1947 года.

У королевы одно плечо было ниже другогоЮ, потому она всегда носила дополнительную подушечку в одежде, чтобы визуально выровнять плечи.

Ее Величество предпочитала платья юбкам. Так ей было легче входить и выходить из транспортных средств.

Платья и блузки были сделаны с рукавами 3/4, чтобы они не падали ей на тарелку во время еды.

Одежда королевы по возможности шилась с молниями вместо пуговиц. Это экономило время и позволяло быстрее одеваться, а также не нарушало прическу и макияж.

Королева сама выбирала ткань для своих нарядов и утверждала все эскизы. На примерку могло уходить по полдня.

Напомним, что носила в сумочке Ее Величество.