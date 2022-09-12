Моника Беллуччи вышла на красную дорожку в роскошном черном платье (фото)

Знаменитость дополнила вечерний аутфит элегантными украшениями.

57-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи продемонстрировала роскошное черное платье во время 79-го Венецианского кинофестиваля. Об этом пишет Vanity Fair.

Бывшая жена Венсана Касселя посетила премьеру фильма "Засуха", в которой сыграла главную роль. К камерам Моника Беллуччи вышла в роскошном черном длинном платье с глубоким декольте и разрезом на бедре от Dolce&Gabbana, которое удачно подчеркнуло фигуру 57-летней знаменитости.

В качестве аксессуаров к вечернему аутфиту актриса добавила массивные украшения от Cartier и клатч в тон основного наряда. На ногах итальянской звезды были темные туфли на каблуке.

[ + – ] Моника Беллуччи на Венецианском кинофестивале Фото: Getty Images

Волосы Беллуччи были уложены легкими волнами, а дополнил образ вечерний макияж.

[ + – ] Моника Беллуччи на Венецианском кинофестивале Фото: Getty Images

Дочь Моники Беллуччи Дева Кассель пошла по стопам своей звездной матери и активно участвует в модных показах. В частности, дочь Венсана Касселя снимается для глянцев и сотрудничает с известными брендами. Вместе с этим, летом 2022 Дева наладила отношения с россиянами за границей и часто проводила с ними время.

Напомним, 17-летняя дочь Моники Беллуччи потеряла сознание и упала с подиума во время модного дефиле.

Также Фокус писал об идеальном красном платье, которое ранее продемонстрировала Моника Беллуччи.