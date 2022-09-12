Моніка Беллуччі вийшла на червону доріжку в розкішній чорній сукні (фото)
Знаменитість доповнила вечірній аутфіт елегантними прикрасами.
57-річна італійська акторка та модель Моніка Беллуччі продемонструвала розкішну чорну сукню під час 79-го Венеційського кінофестивалю. Про це пише Vanity Fair.
Колишня дружина Венсана Касселя відвідала прем'єру фільму "Засуха", у якій зіграла головну роль. До камер Моніка Беллуччі вийшла у розкішній чорній довгій сукні з глибоким декольте та розрізом на бедрі від Dolce&Gabbana, котра вдало підкреслила фігуру 57-річної знаменитості.
Як аксесуари до вечірнього аутфіту акторка додала масивні прикраси від Cartier та клатч у тон основного наряду. На ногах італійської зірки були темні туфлі на підборах.
Волосся Беллуччі було укладене легкими хвилями, а доповнив образ вечірній макіяж.
Донька Моніки Беллуччі Діва Кассель пішла стопами своєї зіркової матері та активно бере участь у модних показах. Зокрема донька Венсана Касселя знімається для глянців та співпрацює з відомими брендами. Разом з цим, влітку 2022 Діва налагодила стосунки з росіянами за кордоном та часто проводила з ними час.
Нагадаємо, 17-річна донька Моніки Беллуччі знепритомніла та впала з подіуму під час модного дефіле.
Також Фокус писав про ідеальну червону сукню, яку раніше продемонструвала Моніка Беллуччі.