В Сети показали сумку в виде брокколи Collina Strada

Изделие украшают кристаллы Swarovski.

Мир моды любит шокировать поклонников. На прошлой недели на подиумах Нью-Йорка были представлены новые коллекции дизайнеров весна-лето 2023. Среди особенно интересных вещей — сумка в виде брокколи с кристаллами Swarovski бренда Collina Strada.

Сумка дополняла яркие и немного психоделические вещи, среди которых сшитые вместе юбки, толстовки и футболки оверсайз, шелковые корсеты в паре с юбками-корзинами, платья с укороченной талией и рубашки свободного кроя, а также смелые расклешенные брюки из батика и обтягивающие комбинезоны с ремешками, которые крепились к кольцам на сосках модели. Об этом пишет Dazeddigital.

Сумка в виде брокколи пополнила коллекцию необычных дизайнерских вещей, среди которых клатч в форме голубя за $890 от модного бренда JW Anderson, сумка Louis Vuitton за 400$ в виде банки с краской, представленная на показе коллекции осень-зима 2022, экосумка с морскими водорослями от копенгагенской компании Solitude Studios, а также рюкзак Thom Browne в форме лобстера за $3290, сделанный из натуральной кожи.

Особое внимание в последнее время привлекал бренд Balenciaga. В этом году они представили сумку в виде пластикового мешка для мусора за $1790, сделанную из телячьей кожи, которая произвела фурор в мире моды.

Фокус рассказывал о том, что знаменитая дизайнер "сумочки в виде гамбургера" и "сумочки в виде пакетика с картошкой" Джудит Лейбер представила новую модель — сумочку в виде мухомора, украшенную 10 тысячами кристаллов и жемчужин. Над ее созданием дизайнер работала вместе с певицей Кэти Перри, которая является поклонницей ее эксклюзивных изделий.

Фокус также писал о том, что испанский модный дом Loewe, специализирующийся на кожаных изделиях, одежде, аксессуарах и парфюмерии, а также на необычных моделях обуви, представил обувь в стиле кинговского "Оно" — черные туфли-лодочки с каблуком в виде воздушного шарика красного цвета. Туфли изготовлены из мягкой говяжей кожи, весят 1,06 кг, а их стоимость – $1100.