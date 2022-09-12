У мережі показали сумку у вигляді броколі Collina Strada

Виріб прикрашають кристали Swarovski.

Світ моди любить шокувати шанувальників. Минулого тижня на подіумах Нью-Йорка представили нові колекції дизайнерів весна-літо 2023. Серед особливо цікавих речей — сумка у вигляді броколі із кристалами Swarovski бренду Collina Strada.

Сумка доповнювала яскраві та трохи психоделічні речі, серед яких пошиті разом спідниці, толстовки та футболки оверсайз, шовкові корсети в парі зі спідницями-корзинками, сукні зі вкороченою талією та сорочки вільного крою, а також сміливі розкльошені брюки з батику, які кріпилися до кільця на сосках моделі. Про це пише Dazeddigital.

Сумка у вигляді броколі поповнила колекцію незвичайних дизайнерських речей, серед яких клатч у формі голуба за $890 від модного бренду JW Anderson, сумка Louis Vuitton за 400$ у вигляді банки з фарбою, представлена на показі колекції осінь-зима 2022, екосумка з морськими водоростями копенгагенської компанії Solitude Studios, а також рюкзак Thom Browne у формі лобстера за $3290, виготовлений з натуральної шкіри.

Особливу увагу останнім часом привертав бренд Balenciaga. Цього року вони представили сумку у вигляді пластикового мішка для сміття за $1790, зроблену з телячої шкіри, яка викликала фурор у світі моди.

Фокус розповідав про те, що знаменита дизайнерка "сумочки у вигляді гамбургера" та "сумочки у вигляді пакетика з картоплею" Джудіт Лейбер представила нову модель — сумочку у вигляді мухомора, прикрашену 10 тисячами кристалів і перлин. Над її створенням дизайнерка працювала разом зі співачкою Кеті Перрі, яка є прихильницею її ексклюзивних виробів.

Фокус також писав про те, що іспанський модний будинок Loewe, що спеціалізується на шкіряних виробах, одязі, аксесуарах та парфумерії, а також на незвичайних моделях взуття, представив взуття в стилі кінговського "Воно" — чорні туфлі-човники з каблуком у вигляді повітряної кульки червоного кольору. Туфлі виготовлені з м'якої яловичої шкіри, важать 1,06 кг, а їхня вартість — $1100.