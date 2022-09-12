Король Чарльз III и королева-консорт Камилла на троне: первые фото

Новый король принял соболезнования от членов Палаты лордов в связи со смертью своей матери.

73-летний король Чарльз III впервые занял место на троне в новом статусе после смерти своей матери Елизаветы II. Монарх и его жена, королева-консорт Камилла встретились более чем 900 членами парламента и членами Палаты лордов Вестминстер-холле в Лондоне, которые выразили свои соболезнования в связи со смертью королевы Елизавет, сообщает People.

Его Величество, выслушав обращение к нему, в ответной речи сказал, что он глубоко благодарен за проявленную поддержку, после чего присягнул на верность конституционной монархии страны.

"Я не могу не чувствовать тяжесть истории, которая нас окружает. В очень молодом возрасте Ее покойное Величество поклялась служить своей стране и своему народу и поддерживать драгоценные принципы конституционного правления, лежащие в основе нашей нации. Эту клятву она соблюдала с непревзойденной преданностью. Она подала пример бескорыстного долга, которому с Божьей помощью и вашими советами я решил верно следовать", – подчеркнул король.

[ + – ] Король Чарльз III и его жена Камилла на троне Фото: Getty Images

Впервые в присутствии Чарльза III был исполнен новый гимн, в котором слова "Боже, храни королеву" были заменены на "Боже, храни короля".

Во время исполнения гимна 75-Камилла присоединилась к поющим.

Новый король пока что не будет переезжать в резиденцию британских монархов Букингемский дворец. Это связано с тем, что там запланирован капитальный ремонт на сумму 369 млн фунтов стерлингов. Пока работы не будут завершены, королевская чета останется жить в своем поместье Кларенс-хаусе, которое находится буквально в паре шагов от Букингемского замка.

Известно, что свое место жительства должны будут поменять принц и принцесса Уэльские, которые только недавно переехали в коттедж Аделаида. В связи с новыми высокими титулами они обязаны жить в Виндзорском замке или в одном из больших домов на его территории. Однако Кейт и Уильям пока отложили переезд, чтобы еще больше не травмировать детей, которые переживают стресс от перевода в новую школу и смерти прабабушки.