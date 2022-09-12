Король Чарльз III та королева-консорт Камілла на троні: перші фото

Новий король прийняв співчуття від членів Палати лордів через смерть своєї матері.

73-річний король Чарльз ІІІ вперше посів місце на троні в новому статусі після смерті своєї матері Єлизавети ІІ. Монарх та його дружина, королева-консорт Камілла, зустрілися з понад 900 членами парламенту та членами Палати лордів Вестмінстер-холі в Лондоні, які висловили свої співчуття у зв'язку зі смертю королеви Єлизавети, повідомляє People.

Його Величність, вислухавши звернення до нього, у промові у відповідь сказав, що він глибоко вдячний за виявлену підтримку, після чого присягнув на вірність конституційної монархії країни.

"Я не можу не відчувати тяжкість історії, яка нас оточує. У дуже молодому віці Її покійна Величність поклялася служити своїй країні і своєму народу і підтримувати дорогоцінні принципи конституційного правління, що лежать в основі нашої нації. Цю клятву вона дотримувалася з неперевершеною відданістю. приклад безкорисливого обов'язку, якому з Божою допомогою і вашими порадами я вирішив вірно слідувати", — наголосив король.

[ + – ] Король Чарльз III та його дружина Камілла на троні Фото: Getty Images

Вперше в присутності Чарльза III виконано новий гімн, в якому слова "Боже, бережи королеву" замінені на "Боже, бережи короля".

Під час виконання гімну 75-Камілла приєдналася до співу.

Новий король поки не переїжджатиме до резиденції британських монархів Букінгемського палацу. Це пов'язано з тим, що там заплановано капітальний ремонт на суму 369 млн фунтів стерлінгів. Поки роботи не завершать, королівське подружжя залишиться жити у своєму маєтку Кларенс-хаусі, який знаходиться буквально за кілька кроків від Букінгемського замку.

Відомо, що своє місце проживання повинні будуть поміняти принц і принцеса Уельські, які недавно переїхали в котедж Аделаїда. У зв'язку з новими високими титулами вони мають жити у Віндзорському замку чи одному з великих будинків з його території. Однак Кейт і Вільям поки що відклали переїзд, щоб ще більше не травмувати дітей, які переживають стрес від переведення в нову школу та смерті прабабусі.