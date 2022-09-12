Елизавета II знала, что не вернется из Балморала, – королевский эксперт

Балморал был для королевы местом силы и средоточием счастливых воспоминаний.

96-летняя королева Елизавета II, уезжая на летние каникулы в свое любимое шотландское поместье Балморал, понимала, что назад в Лондон или Виндзор уже вряд ли вернется, поскольку осознавала все возрастающие проблемы со здоровьем. Именно потому она так рвалась туда в свое последнее лето. Об этом в эфире BBC перед службой благодарения в соборе Святого Джайлса, где гроб королевы останется до вторника, когда он будет доставлен в Лондон перед государственными похоронами после доставки тела Ее Величества из Холирудхауса, рассказала королевский корреспондент Vanity Fair Кэти Николл.

Монарх скончалась в возрасте 96 лет в четверг в Балморале, проведя большую часть лета в своей любимой шотландской резиденции, несмотря на "проблемы с передвижением".

"Королева, у которой были серьезные проблемы со здоровьем, тем не менее решила, что она хочет проводить много времени в Балморале летом. Это решение действительно говорит о многом о том факте, что ей было очень комфортно находиться в Балморале, где она была счастлива, и где ее согревали воспоминания о счастливых моментах жизни. Несмотря на проблемы со здоровьем, она рвалась туда. Она настаивала на путешествии, и я думаю, что она была королевой Шотландии, и я думаю, она хотела, чтобы это было частью ее возвращения домой, ее окончательного возвращения домой", – отметила журналистка.

[ + – ] В Балморале королева была по-настоящему счастлива Фото: The Royal Family

По мнению Кэти, Балморал был единственным местом, где королева действительно могла "оставить свою корону у ворот" и сыграть другую роль – матери, бабушки, прабабушки.

"Я действительно думаю, что часть ее знала, что она не вернется, я думаю, что она хотела быть в Балморале, и она хотела умереть там. И тот факт, что она сделала это мирно, на самом деле является благословением".

Полный воспоминаний, Балморал был также любимым местом покойного мужа королевы, принца Филиппа, который прославился своими легендарными барбекю во время пребывания в шотландском поместье.

Принц и принцесса Уэльские, а именно такие титулы теперь носят Уильям и Кэтрин, тоже любят проводить там лето вместе с другими королевскими внуками и своими детьми.

В документальном фильме 2016 года "Наша королева в 90" принцесса Евгения сказала о Балморале:

"Это самое красивое место на земле. Я думаю, бабушка очень счастлива там. Я думаю, она очень, очень любит Хайлендс".

Напомним, тело королевы уже увезли из Балморала в Эдинбург, откуда его доставят в Лондон. Ее Величество похоронят 19 сентября.