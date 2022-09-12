Єлизавета II знала, що не повернеться з Балморалу, – королівський експерт

Балморал був для королеви місцем сили та осередком щасливих спогадів.

96-річна королева Єлизавета II, їдучи на літні канікули до свого улюбленого шотландського маєтку Балморал, розуміла, що назад до Лондона або Віндзора вже навряд чи повернеться, оскільки усвідомлювала всі кожен раз більші проблеми зі здоров'ям. Саме тому вона так рвалася туди свого останнього літа. Про це в ефірі ВВС перед службою подяки в соборі Святого Джайлса, де труна королеви залишиться до вівторка, коли її доставлять до Лондона перед державним похороном після доставки тіла Її Величності з Голірудхауса, розповіла королівська кореспондентка Vanity Fair Кеті Ніколл.

Монархиня померла у віці 96 років у четвер у Балморалі, провівши більшу частину літа у своїй улюбленій шотландській резиденції, попри "проблеми з пересуванням".

"Королева, у якої були серйозні проблеми зі здоров'ям, вирішила, що вона хоче проводити багато часу в Балморалі влітку. Це рішення дійсно говорить багато про те, що їй було дуже комфортно перебувати в Балморалі, де вона була щаслива, і де її зігрівали спогади про щасливі моменти життя, попри проблеми зі здоров'ям, вона рвалася туди, вона наполягала на подорожі, і я думаю, що вона була королевою Шотландії, і я думаю, вона хотіла, щоб це було частиною її повернення додому. Її остаточного повернення додому", — наголосила журналістка.

[ + – ] У Балморалі королева була по-справжньому щасливою Фото: The Royal Family

На думку Кеті, Балморал був єдиним місцем, де королева справді могла "залишити свою корону біля воріт" і зіграти іншу роль — матері, бабусі, прабабусі.

"Я справді думаю, що частина її знала, що вона не повернеться, я думаю, що вона хотіла бути в Балморалі, і вона хотіла померти там. І той факт, що вона зробила це мирно, насправді є благословенням".

Повний спогадів, Балморал був також улюбленим місцем покійного чоловіка королеви, принца Філіпа, який уславився своїми легендарними барбекю під час перебування у шотландському маєтку.

Принц і принцеса Уельські, а саме такі титули тепер мають Вільям та Кетрін, теж люблять проводити там літо разом з іншими королівськими онуками та своїми дітьми.

У документальному фільмі 2016 року "Наша королева у 90" принцеса Євгенія сказала про Балморал:

"Це найкрасивіше місце на землі. Я думаю, бабуся дуже щаслива там. Я думаю, вона дуже любить Хайлендс".

Нагадаємо, тіло королеви вже відвезли з Балморалу до Единбурга, звідки його доставлять до Лондона. Її Величність поховають 19 вересня.