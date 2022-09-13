Михаил Барышников, Серена Уильямс и Ирина Шейк приняли участие в шоу в честь 130-летия Vogue

Показ прошел на Манхеттене прямо на улице и участие в нем приняли самые известные модели и селебрити

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Грандиозный показ и шоу "Vogue World: Нью-Йорк" в честь 130-летия самого известного журнала о моде и стиле состоялось в Нью-Йорке, на нижнем Манхэттене. В показе приняли участие знаменитости и модели, а открывала показ Серена Уильямс. Об этом пишет Vogue.

Шоу уже назвали первым в своем роде, так как его сопровождала уличная ярмарка, а на импровизированном подиуме, точнее, прямо на улице вместе собрали самые известные имена мира моды: Balenciaga, Dior, Gucci, Valentino, Burberry, Coach, Michael Kors и прочие.

В показе приняли участие Адут Акеч, Бруклин и Никола Пельтц Бекхэм, Эмили Ратаковски, Джиджи Хадид, Хари Неф, Lil Nas X, Михаил Барышников, Ирина Шейк и многие-многие другие.

[ + – ] Ирина Шейк на показе Vogue World: New York Фото: Getty Images

В Vogue сразу предупредили, что шоу состоится при любой погоде, но даже дождь бы не разогнал приглашенных, потому что подобного показа в ближайшее время точно не планируется, да и 130 лет исполняется только раз.

[ + – ] Михаил Барышников "украл шоу" на показе

Впервые на подиуме вместе появились Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц, которые с недавних пор живут в США. И именно в Vogue появились фото с шикарной свадьбы.

[ + – ] Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Открывала шоу легенда тенниса Серена Уильямс. Ранее она официально заявила, что заканчивает свою спортивную карьеру, но теперь ее карьера явно продолжится в мире моды.

[ + – ] Серена Уильямс на шоу Vogue World: New York

На улицу-подиум она вышла в облегающем платье-майке Balenciaga с накидкой из серебристого ламинированного трикотажа.

Ее сопровождали четверо девочек в белых теннисных платьях. Пока Уильямс шла, проигрывалась запись ее голоса из интервью NBC о матче Уимблдонского турнира 2000 года: "Я хочу, чтобы люди запомнили меня как девушку, которая изменила теннис, или просто смогла привнести в игру что-то новое".

К слову, Уильямс давно стала неотъемлемой частью мира моды. Она изменила традиционное понятие о том, как должна выглядеть теннисная экипировка. В последние годы она появлялась на корте в ярком комбинезоне от Nike и балетной пачке, созданной покойным Вирджилом Абло. А на матч US Open она вышла в платье и кроссовках с бриллиантами.

[ + – ] Фото с показа Vogue World: New York

Закрывал шоу Vogue World: New York певец Lil Nas X, которого сопровождали Джиджи и Белла Хадид, а также Серена Уильямс – все в серебряных нарядах.

Под уличными фонарями Западной 13-й улицы Lil Nas X и его подтанцовка устроили настоящее шоу.

[ + – ] Выступление Lil Nas X

Напомним, знаменитый танцовшик балета Михаил Барышников является одним из самых известных эмигрантов из СССР. В 1974 году он в буквальном смысле сбежал во время банкета в Торонто. И построил очень успешную карьеру в США, снявшись, в том числе, в сериале "Секс в большом городе" и открыв Центр искусств в Нью-Йорке. После вторжения ВС РФ в Украину, он осудил действия России и поддержал украинских беженцев.