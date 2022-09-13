Михайло Баришников, Серена Вільямс та Ірина Шейк взяли участь у шоу на честь 130-річчя Vogue

Показ пройшов на Манхеттені прямо на вулиці і участь у ньому взяли найвідоміші моделі та селебріті

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Грандіозний показ та шоу "Vogue World: Нью-Йорк" на честь 130-річчя найвідомішого журналу про моду та стиль відбувся в Нью-Йорку, на нижньому Манхеттені. У показі взяли участь знаменитості та моделі, а відкривала показ Серена Вільямс. Про це пише Vogue.

Шоу вже назвали першим у своєму роді, оскільки його супроводжував вуличний ярмарок, а на імпровізованому подіумі, точніше, прямо на вулиці, разом зібралися найвідоміші імена світу моди: Balenciaga, Dior, Gucci, Valentino, Burberry, Coach, Michael Kors та інші.

У показі взяли участь Адут Акеч, Бруклін і Нікола Пельтц Бекхем, Емілі Ратаковські, Джіджі Хадід, Харі Неф, Lil Nas X, Михайло Баришников, Ірина Шейк та багато інших.

[ + – ] Ірина Шейк на показі Vogue World: New York Фото: Getty Images

У Vogue відразу попередили, що шоу відбудеться за будь-якої погоди, але навіть дощ не розігнав би запрошених, тому що такого показу найближчим часом точно не планується, та й 130 років виповнюється лише раз.

[ + – ] Михайло Баришников "вкрав шоу" на показі

Вперше на подіумі разом з'явилися Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц, які з недавніх пір живуть у США. І саме у Vogue з'явилися фото із шикарного весілля.

[ + – ] Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц

Відкривала шоу легенда тенісу Серена Вільямс. Раніше вона офіційно заявила, що закінчує свою спортивну кар'єру, але тепер її кар'єра явно продовжиться у світі моди.

[ + – ] Серена Вільямс на шоу Vogue World: New York

На вулицю-подіум вона вийшла в облягаючій сукні-майці Balenciaga із накидкою зі сріблястого ламінованого трикотажу.

Її супроводжували четверо дівчаток у білих тенісних сукнях. Поки Вільямс йшла, програвався запис її голосу з інтерв'ю NBC про матч турніру Вімблдону 2000 року: "Я хочу, щоб люди запам'ятали мене як дівчину, яка змінила теніс, або просто змогла привнести в гру щось нове".

До речі, Вільямс давно стала невіддільною частиною світу моди. Вона змінила традиційне поняття про те, як має виглядати тенісне екіпірування. В останні роки вона з'являлася на корті в яскравому комбінезоні від Nike та балетній пачці, створеній покійним Вірджилом Абло. А на матч US Open вона вийшла у сукні та кросівках з діамантами.

[ + – ] Фото з показу Vogue World: New York

Закривав шоу Vogue World: New York співак Lil Nas X, якого супроводжували Джіджі та Белла Хадід, а також Серена Вільямс — все у срібному вбранні.

Під вуличними ліхтарями Західної 13 вулиці Lil Nas X та його підтанцівка влаштували справжнє шоу.

[ + – ] Виступ Lil Nas X

Нагадаємо, знаменитий танцівник балету Михайло Баришников є одним із найвідоміших емігрантів із СРСР. У 1974 році він буквально втік під час банкету в Торонто. І збудував дуже успішну кар'єру в США, знявшись, зокрема в серіалі "Секс у великому місті" та відкривши Центр мистецтв у Нью-Йорку. Після вторгнення ЗС РФ до України, він засудив дії Росії та підтримав українських біженців.