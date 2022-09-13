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Стиль життя

Михайло Баришников, Серена Вільямс та Ірина Шейк взяли участь у шоу на честь 130-річчя Vogue

Vogue World: New York, Ірина Шейк
Фото: Getty Images | Ірина Шейк на показі Vogue World: New York

Показ пройшов на Манхеттені прямо на вулиці і участь у ньому взяли найвідоміші моделі та селебріті

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Грандіозний показ та шоу "Vogue World: Нью-Йорк" на честь 130-річчя найвідомішого журналу про моду та стиль відбувся в Нью-Йорку, на нижньому Манхеттені. У показі взяли участь знаменитості та моделі, а відкривала показ Серена Вільямс. Про це пише Vogue.

Шоу вже назвали першим у своєму роді, оскільки його супроводжував вуличний ярмарок, а на імпровізованому подіумі, точніше, прямо на вулиці, разом зібралися найвідоміші імена світу моди: Balenciaga, Dior, Gucci, Valentino, Burberry, Coach, Michael Kors та інші.

У показі взяли участь Адут Акеч, Бруклін і Нікола Пельтц Бекхем, Емілі Ратаковські, Джіджі Хадід, Харі Неф, Lil Nas X, Михайло Баришников, Ірина Шейк та багато інших.

Vogue World: New York, Ірина Шейк
Ірина Шейк на показі Vogue World: New York
Фото: Getty Images

У Vogue відразу попередили, що шоу відбудеться за будь-якої погоди, але навіть дощ не розігнав би запрошених, тому що такого показу найближчим часом точно не планується, та й 130 років виповнюється лише раз.

Михайло Баришников "вкрав шоу" на показі

Вперше на подіумі разом з'явилися Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц, які з недавніх пір живуть у США. І саме у Vogue з'явилися фото із шикарного весілля.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц

Відкривала шоу легенда тенісу Серена Вільямс. Раніше вона офіційно заявила, що закінчує свою спортивну кар'єру, але тепер її кар'єра явно продовжиться у світі моди.

Серена Вільямс на шоу Vogue World: New York

На вулицю-подіум вона вийшла в облягаючій сукні-майці Balenciaga із накидкою зі сріблястого ламінованого трикотажу.

Її супроводжували четверо дівчаток у білих тенісних сукнях. Поки Вільямс йшла, програвався запис її голосу з інтерв'ю NBC про матч турніру Вімблдону 2000 року: "Я хочу, щоб люди запам'ятали мене як дівчину, яка змінила теніс, або просто змогла привнести в гру щось нове".

До речі, Вільямс давно стала невіддільною частиною світу моди. Вона змінила традиційне поняття про те, як має виглядати тенісне екіпірування. В останні роки вона з'являлася на корті в яскравому комбінезоні від Nike та балетній пачці, створеній покійним Вірджилом Абло. А на матч US Open вона вийшла у сукні та кросівках з діамантами.

Фото з показу Vogue World: New York

Закривав шоу Vogue World: New York співак Lil Nas X, якого супроводжували Джіджі та Белла Хадід, а також Серена Вільямс — все у срібному вбранні.

Під вуличними ліхтарями Західної 13 вулиці Lil Nas X та його підтанцівка влаштували справжнє шоу.

Виступ Lil Nas X

Нагадаємо, знаменитий танцівник балету Михайло Баришников є одним із найвідоміших емігрантів із СРСР. У 1974 році він буквально втік під час банкету в Торонто. І збудував дуже успішну кар'єру в США, знявшись, зокрема в серіалі "Секс у великому місті" та відкривши Центр мистецтв у Нью-Йорку. Після вторгнення ЗС РФ до України, він засудив дії Росії та підтримав українських біженців.