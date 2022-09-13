Ким Кардашьян неожиданно повторила образ Светланы Лободы
В черно-красном комбинезоне, расшитом пайетками Лобода уже появлялась в клипе Boom Boom в 2020 году
На днях Ким Кардашьян сходила на диско-вечеринку в честь 41-летия Бейонсе в шикарном образе, который, как оказалось, уже примеряла украинская певица Светлана Лобода два года назад.
Оказалось, что для вечеринки в стиле 1970-х, которую устроила Бейонсе в своем особняке в Бель-Эйр, Ким Кардашьян выбрала комбинезон, или "кэтсьют" из коллекции Balenciaga 2020 года.
Сотрудничество Ким и Демны Гвасалия продолжается уже давно, так что выбор был очевиден.
Как оказалось, в год выпуска коллекции такой же комбинезон выбирала Светлана Лобода для съемок и пиара своего нового клипа на песню Boom Boom, который снимал клипмейкер Александр Гудков.
Тогда провокационный клип вызвал скандал и осуждение, но набрал 18 миллионов просмотров. Снялись в нем звезды эстрады и селебрити вроде Ксении Собчак, Лолиты Милявской, Екатерины Варнавы, Иды Галич, Варвары Шмыковой, Дины Саевой и прочих.
Светлана Лобода несколько раз меняла наряды, но кто их автор – не сообщала.
Напомним, Лобода после начала войны в Украине сначала просто просила прекратить войну, попала в "списки неугодных", но после занялась волонтерской деятельностью и опровергла слухи о том, что отказалась от украинского гражданства.
В недавнем интервью Екатерине Гордеевой Светлана Лобода сообщила, что определилась со своей позицией и, конечно, она на стороне Украины и украинцев.