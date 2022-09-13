Кім Кардаш'ян несподівано повторила образ Світлани Лободи
У чорно-червоному комбінезоні, розшитому паєтками, Лобода вже з'являлася в кліпі Boom Boom у 2020 році.
Цими днями Кім Кардаш'ян сходила на диско-вечірку на честь 41-річчя Бейонсе в шикарному образі, який, як виявилося, вже приміряла українська співачка Світлана Лобода два роки тому.
Виявилося, що для вечірки в стилі 1970-х, яку влаштувала Бейонсе у своєму маєтку в Бель-Ейр, Кім Кардаш'ян обрала комбінезон, або "кетсьют", із колекції Balenciaga 2020 року.
Співпраця Кім і Демни Гвасалії триває вже давно, тому вибір був очевидний.
Як виявилось, у рік випуску колекції такий самий комбінезон вибирала Світлана Лобода для зйомок і піару свого нового кліпу на пісню Boom Boom, який знімав кліпмейкер Олександр Гудков.
Тоді провокаційний кліп викликав скандал і засудження, але набрав 18 мільйонів переглядів. Знялися в ньому зірки естради й селебріті на кшталт Ксенії Собчак, Лоліти Мілявської, Катерини Варнави, Іди Галич, Варвари Шмикової, Діни Саєвої та інших.
Світлана Лобода кілька разів міняла вбрання, але хто їхній автор — не повідомляла.
Нагадаємо, Лобода після початку війни в Україні спочатку просто просила припинити війну, потрапила в "списки неугодних", але потім зайнялася волонтерською діяльністю та спростувала чутки про те, що відмовилася від українського громадянства.
У недавньому інтерв'ю Катерині Гордєєвій Світлана Лобода повідомила, що визначилася зі своєю позицією, і, звісно, вона на боці України й українців.