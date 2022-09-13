Кім Кардаш'ян несподівано повторила образ Світлани Лободи

У чорно-червоному комбінезоні, розшитому паєтками, Лобода вже з'являлася в кліпі Boom Boom у 2020 році.

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Цими днями Кім Кардаш'ян сходила на диско-вечірку на честь 41-річчя Бейонсе в шикарному образі, який, як виявилося, вже приміряла українська співачка Світлана Лобода два роки тому.

Виявилося, що для вечірки в стилі 1970-х, яку влаштувала Бейонсе у своєму маєтку в Бель-Ейр, Кім Кардаш'ян обрала комбінезон, або "кетсьют", із колекції Balenciaga 2020 року.

[ + – ] Кім Кардяш'ян на вечірці Бейонсе кілька днів тому Фото: Instagram/Kim Kardashian [ + – ] Кім Кардяш'ян на вечірці Бейонсе кілька днів тому Фото: Instagram/Kim Kardashian

Співпраця Кім і Демни Гвасалії триває вже давно, тому вибір був очевидний.

Як виявилось, у рік випуску колекції такий самий комбінезон вибирала Світлана Лобода для зйомок і піару свого нового кліпу на пісню Boom Boom, який знімав кліпмейкер Олександр Гудков.

[ + – ] Світлана Лобода у вбранні від Balenciaga 2020 року Фото: Instagram lobodaofficial [ + – ] Світлана Лобода вбрала від Balenciaga 2020 року Фото: Instagram lobodaofficial

Тоді провокаційний кліп викликав скандал і засудження, але набрав 18 мільйонів переглядів. Знялися в ньому зірки естради й селебріті на кшталт Ксенії Собчак, Лоліти Мілявської, Катерини Варнави, Іди Галич, Варвари Шмикової, Діни Саєвої та інших.

Світлана Лобода кілька разів міняла вбрання, але хто їхній автор — не повідомляла.

[ + – ] Кадри з кліпу Boom Boom

Нагадаємо, Лобода після початку війни в Україні спочатку просто просила припинити війну, потрапила в "списки неугодних", але потім зайнялася волонтерською діяльністю та спростувала чутки про те, що відмовилася від українського громадянства.

У недавньому інтерв'ю Катерині Гордєєвій Світлана Лобода повідомила, що визначилася зі своєю позицією, і, звісно, вона на боці України й українців.