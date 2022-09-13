Близкий друг принца Уильяма потерял работу при дворе после смерти Елизаветы II

Маркиз Чолмондели выполнял обязанности лорда-камергера.

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Смерть Елизаветы II и восхождение на престол нового короля Карла III внесли свои коррективы в жизнь дворца. Одна из серьезных перемен коснулась близкого друга принца Уэльского Дэвида Чолмондели. По информации Daily Mail, маркиз лишился должности лорда-камергера.

Как известно, Чолмондели играл важную роль в проведении важных королевских событий, таких как коронации. Он имел право одевать монарха в день коронации и подавать ему воду до и после коронационного банкета, а также участвовать в наделении монарха знаками отличия правления.

После провозглашения Чарльза новым королем должность маркиза займет лорд Кэррингтон, чей покойный отец служил министром иностранных дел при Маргарет Тэтчер.

[ + – ] Дэвид Чолмондели с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом Фото: Getty Images

На днях 73-летний Руперт Карингтон уже выполнил свои первые обязанности, поприветствовав короля и королеву-консорта, когда они прибыли в Вестминстер-холл для выступления Его Величества перед парламентом.

Он также сыграет важную роль в коронации Карла III, которая, по мнению многих, состоится в следующем году.

Как известно, Дэвид Чолмондели женат на 38-летней Роуз. Пара живет в Палладиан-Хоутон-Холле в Норфолке, чуть более чем в трех милях от Анмер-Холла, где проживают Кейт Миддлтон и принц Уильям. У супругов трое детей: Александр (граф Роксэвидж), Оливер (лорд Чолмондели) и леди Айрис.

Напомним, Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года у себя в поместье в Балморале в кругу детей и внуков. Королеве было 96 лет, и она вошла в британскую историю как самый долгоправящий монарх. Летом Елизавета II отметила свой Платиновый юбилей правления.

После смерти королевы новым монархом стал ее старший сын Чарльз. Его супруга Камилла Паркер-Боулз приняла титул королевы-консорта.

Фокус ранее писал о том, кто из важных особ приедет на похороны Елизаветы II. Как известно, королевский дом Великобритании в родстве с большинством королевских домов Европы. А потому похороны точно посетит испанский король Филипп.