Близький друг принца Вільяма втратив роботу при дворі після смерті Єлизавети II

Маркіз Чолмонделі виконував обов'язки лорда-камергера.

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Смерть Єлизавети II та сходження на престол нового короля Карла III внесли свої корективи в життя палацу. Одна із серйозних змін торкнулася близького друга принца Вельського Девіда Чолмонделі. За інформацією Daily Mail, маркіз втратив посаду лорда-камергера.

Як відомо, Чолмонделі відігравав важливу роль у проведенні важливих королівських подій, таких як коронації. Він мав право одягати монарха в день коронації та подавати йому воду до й після коронаційного банкету, а також брати участь у наділенні монарха відзнаками правління.

Після проголошення Чарльза новим королем посаду маркіза обійме лорд Керрінгтон, чий покійний батько служив міністром закордонних справ при Маргарет Тетчер.

[ + – ] Девід Чолмонделі з Кейт Міддлтон і принцом Вільямом Фото: Getty Images

Днями 73-річний Руперт Карінгтон уже виконав свої перші обов'язки, привітавши короля та королеву-консорта, коли вони прибули у Вестмінстер-хол для виступу Його Величності перед парламентом.

Він також відіграє важливу роль у коронації Карла III, яка, на думку багатьох, відбудеться наступного року.

Як відомо, Девід Чолмонделі одружений із 38-річною Роуз. Пара живе в Палладіан-Гоутон-Холлі в Норфолку, трохи більше ніж за три милі від Анмер-Холлу, де живуть Кейт Міддлтон і принц Вільям. У подружжя троє дітей: Олександр (граф Роксевідж), Олівер (лорд Чолмонделі) та леді Айріс.

Нагадаємо, Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року в себе в маєтку в Балморалі у колі дітей та онуків. Королеві було 96 років, і вона увійшла в британську історію як монарх, який правив найдовше. Влітку Єлизавета ІІ відзначила свій Платиновий ювілей правління.

Після смерті королеви новим монархом став її старший син Чарльз. Його дружина Камілла Паркер-Боулз прийняла титул королеви-консорта.

Фокус раніше писав про те, хто з найважливіших осіб приїде на похорон Єлизавети II. Як відомо, королівський дім Великобританії у спорідненості з більшістю королівських домів Європи. А тому похорон точно відвідає іспанський король Філіп.